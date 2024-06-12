Люди массово покидают Новую Зеландию из-за роста стоимости жизни

Предварительные данные о международной миграции, опубликованные компанией Stats NZ, показывают, что по апрель 2024 года из Новой Зеландии выехало около 130 600 жителей. При этом, 81 200 человек из числа тех, кто покидает страну на долгосрочной основе, являются гражданами Новой Зеландии, что на 41% больше, чем в предыдущем году. Это также выше предыдущего рекордного показателя в 72 400 человек, что был зафиксирован в 2012 году.
В последние годы новозеландцы, особенно молодые специалисты и выпускники, сообщают о том, что покидают страну из-за высокой стоимости жизни и постоянной нехватки рабочих мест. Чаще всего местные жители, недовольные резким повышением цен, отправляются за высокими зарплатами и лучшими условиями труда в Австралию. Согласно статистическим данным, за период до сентября 2023 года туда переехало 53% граждан Новой Зеландии.
Исторически сложилось так, что изменения в миграции, как правило, обусловлены сочетанием факторов, в том числе относительными экономическими условиями и условиями на рынке труда между Новой Зеландией и остальным миром.
По словам экспертов, убедить коренных жителей Новой Зеландии вернуться — будет сложнее, если будут сохраняться проблемы с доступностью жилья и перспективами трудоустройства. Кроме того, утечка молодого поколения может стать проблемой для общества по мере старения населения.
Нам нужно привлечь как можно больше молодых людей, которые все еще являются частью экономики, которые проявляют новаторство и привносят в игру свое новое мышление, чтобы мы могли работать более продуктивно. Если мы теряем наши молодые таланты и не можем привлечь их обратно, это все усложняет.
Стоит также отметить, что чистый миграционный прирост за год составил 98 500 человек: в страну въехало 154 900 человек, не являющихся гражданами Новой Зеландии. В основном мигрировали из Индии, Филиппин и Китая.
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Кристина Корчанова