Люди массово покидают Новую Зеландию из-за роста стоимости жизни

Предварительные данные о международной миграции, опубликованные компанией Stats NZ, показывают, что по апрель 2024 года из Новой Зеландии выехало около 130 600 жителей. При этом, 81 200 человек из числа тех, кто покидает страну на долгосрочной основе, являются гражданами Новой Зеландии, что на 41% больше, чем в предыдущем году. Это также выше предыдущего рекордного показателя в 72 400 человек, что был зафиксирован в 2012 году.