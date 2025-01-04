Люди, которые едят сыр, лучше спят

Апноэ — нарушение дыхательных каналов, из-за которого во время сна в легкие человека на некоторое время перестает поступать кислород. Самые распространенные симптомы — храп, сонливость в течение дня и головные боли по утрам. Очевидного лекарства от апноэ нет, но, согласно последним исследованиям, частично справиться с недугом способен сыр.
О необычном свойстве популярного продукта рассказал гастрономический портал Food&Wine. Перед тем, как сделать выводы, его авторы изучили данные 400 тысяч человек из двух британских банков данных. Результат в двух словах: люди, которые едят сыр, на 28% реже страдают от апноэ, чем те, кто его не ест.
Кроме того, согласно данным, поедание сыра влияет на 23 биомаркера, связанные с апноэ.
Так что же — нужно просто есть больше сыра и сон наладится? Увы, врачи объясняют, что связь несколько сложнее.
Как связаны сыр и апноэ?
Авторы работы сразу признаются: они лишь обнаружили стойкую корреляцию, а не причинно-следственную связь. Иными словами, возможно, есть третий фактор, который одновременно влияет и на любовь к сыру, и на здоровый сон.
Впрочем, некоторые вещества в сыре и правда могут помочь тем, кто страдает от апноэ — считается, что сыр помогает справляться с воспалительными процессами и, как следствие, может влиять и на апноэ. У людей, которые регулярно употребляют сыр, выше содержание липопротеидов высокой плотности («хорошего» холестерина) и тестостерона в крови.
Возможно, в самом сыре есть и другие вещества, которые напрямую влияют на апноэ, но их ученые пока не выявили. Тем не менее, как указывает издание, существуют и другие исследования, которые указывают, что молочные продукты положительно влияют на снижение воспалительных процессов в организме и потерю излишнего веса — две главные причины возникновения апноэ.
Если есть сыр, сон правда станет лучше?
К такому радикальному утверждению врачи пока, увы, не готовы. Тем более нужно учитывать, что «сыр» — это огромный спектр очень разных продуктов, у каждого из которых свой состав и свойства. Тем более, напоминают они, не существует людей, которые ели бы только сыр, а значит, скорее всего, дело в сочетании продуктов и комплексном питании.
Как снизить шанс возникновения апноэ?
Прежде всего постараться снизить избыточный вес, если он есть — это основная причина возникновения недуга. Но у апноэ есть и другие факторы возникновения, поэтому, если вы серьезно страдаете от болезни, лучше обратиться к врачу за индивидуальной консультацией.
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