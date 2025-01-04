Люди, которые едят сыр, лучше спят

К такому радикальному утверждению врачи пока, увы, не готовы. Тем более нужно учитывать, что «сыр» — это огромный спектр очень разных продуктов, у каждого из которых свой состав и свойства. Тем более, напоминают они, не существует людей, которые ели бы только сыр, а значит, скорее всего, дело в сочетании продуктов и комплексном питании.