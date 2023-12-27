Люди или роботы? Ученые узнали, кому дети доверяют больше

Исследователи из Сингапурского университета технологии и дизайна решили узнать, кому дети доверяют больше — людям или машинам. Работа опубликована в журнале Child Development.

В эксперименте приняли участие 120 детей из дошкольных образовательных учреждений Сингапура в возрасте от трех до пяти лет. Их поделили на две группы: в первой оказались малыши до 4,5 лет, в другой — остальные. Далее с каждым из них разговаривал либо робот-андроид, обладающий человекоподобным, но роботизированным голосом, либо человек.

Ученые пришли к выводу, что дети готовы были доверять информации, которую говорил как робот, так и человек. Однако это наблюдалось только в том случае, если испытуемым доносили достоверную информацию, например, говоря, что небо голубое, а трава — зеленая. Если же те и другие источники были ненадежными, то есть путались в показаниях, участники из младшей группы больше доверяли человеку, чем роботу. При этом ребята постарше не верили ни тому, ни другому.

Подводя итоги, эксперты подчеркнули, что при создании роботов на основе искусственного интеллекта для образовательных целей разработчики должны учитывать особенности восприятия информации маленькими детьми. «Понимание того, как меняется их доверие к людям и машинам по мере взросления, может способствовать созданию более эффективных условий обучения, гарантируя то, что применение технологий соответствует развивающимся когнитивным и социальным потребностям ребенка», — заключили эксперты.

Ранее в США показали рабочего человекоподобного робота.

Анна Морозова