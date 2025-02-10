Люди, бесконтрольно употребляющие антибиотики, угрожают всему миру

«По данным ВОЗ, штаммы гонореи, устойчивые к цефалоспоринам (последней линии терапии), распространяются по всему миру. И без новых антибиотиков болезнь станет неизлечимой. При этом в некоторых странах уже были отмечены случаи гонореи, не поддающиеся лечению ни одним из существующих антибиотиков. И следует понимать, что создание новых антибактериальных препаратов против гонореи — длительный и многоступенчатый процесс. На данный момент ведутся научные исследования, но все они на этапе разработки. Сколько еще это займет времени и как усугубится ситуация в мире к моменту их выпуска, пока неясно», — объяснила венеролог.