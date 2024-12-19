Исследование показало, во сколько ложатся спать россияне в новогоднюю ночь

Помимо предложенных нами, пользователи предложили и свои варианты ответа на вопрос, когда лучше украшать города к празднику. Многие считают, что делать это стоит не заранее, а в декабре, непосредственно перед Новым годом. «Думаю, что надо начинать оформление за 20 дней», «С каждым годом магазины украшают все раньше и раньше. Считаю, что в октябре это все-таки неуместно», «Если так пойдет и дальше, то украшать и ставить елки начнем еще с яблочного спаса», — пишут респонденты.