Исследование показало, во сколько ложатся спать россияне в новогоднюю ночь

Многие с радостью ждут Новый год, однако, как показало исследование ВФокусе Mail, некоторые относятся к нему равнодушно и даже негативно. Во сколько россияне ложатся в ночь на 1 января? А когда начинают украшать квартиры? Ответы на эти и другие вопросы — в нашем исследовании.
Подготовка к Новому году
Когда же пользователи начинают создавать новогоднюю атмосферу? Большинство респондентов, 57%, заранее украшает квартиру. 22% также занимаются подготовкой жилища к Новому году, но обычно начинают делать все в самый последний момент. Еще 13% украшают квартиру, но не каждый год, а 7% не делают этого вовсе.
74% любят новогоднее оформление торговых центров и магазинов: оно их радует и создает праздничное настроение. 15% признались, что новогодняя атрибутика со временем начинает раздражать и в итоге к 31 декабря праздничное настроение у них улетучивается. А 10% вообще не обращают внимания на новогоднюю атрибутику.
Помимо предложенных нами, пользователи предложили и свои варианты ответа на вопрос, когда лучше украшать города к празднику. Многие считают, что делать это стоит не заранее, а в декабре, непосредственно перед Новым годом. «Думаю, что надо начинать оформление за 20 дней», «С каждым годом магазины украшают все раньше и раньше. Считаю, что в октябре это все-таки неуместно», «Если так пойдет и дальше, то украшать и ставить елки начнем еще с яблочного спаса», — пишут респонденты.
Кто-то, наоборот, относится к раннему появлению новогодней атрибутики с воодушевлением: «Если бы так было все 365 дней в году, то Россия всегда была бы красивая и нарядная».
Новогодние траты
Большая часть опрошенных (33%) планирует потратить на подарки и празднование в этом году до пяти тысяч рублей. 30% выделили на это 5−10 тысяч рублей. Далее следуют те, кто собираются потратить от 10 до 20 тысяч рублей (20%). Еще 8% подарки обойдутся, по их подсчетам, в 20−30 тысяч рублей. 5% планируют потратить больше 50 тысяч рублей. 30−40 тысяч и 40−50 тысяч готовы выделить по 2%.
Новогодняя ночь
Редакция узнала, с кем обычно россияне празднуют Новый год. Согласно результатам исследования, 72% отмечают праздник с родственниками. Для 12% Новый год — семейное, камерное торжество и они проводят его в кругу близких — супругов, детей, родителей. 8% предпочитают отмечать с друзьями и приятелями. Встречаются и те, кто отмечает праздник в одиночестве, причем таких интровертов оказалось достаточно много — 7%.
Конечно, каждый год можно отмечать по-разному. Иногда пользователи оказываются на природе: «При костре, а дальше — кто подтянется…». А кто-то — на работе: «Почти всегда работаю», «Обычно на работе».
Для других респондентов новогодняя ночь — еще один повод для творчества: «Заранее готовлю съемочную площадку для жанра Макро. Посмотрев поздравление президента, выпив шампанское, начинаю творить — фотографировать…», отмечают и с кошкой, с телевизором и ПК или просто спят.
А что по поводу «огоньков» и новогоднего обращения президента? Первое смотрят 39% респондентов, а 78% в целом слушают обращение. К подробным результатам:
- 44% респондентов смотрят обращение президента, но «Голубые огоньки» не смотрят;
- 34% следят и за обращением, а за «огоньками»;
- 17% не смотрят ни то, ни другое;
- 5% опрошенных смотрят «огоньки», но не слушают президента
62% опрошенных признались, что загадывают желание под бой курантов и верят, что оно сбудется. 31% ничего не загадывает. Еще 3% респондентов сообщили, что не следят за курантами вовсе.
Обычно люди отправляются спать в праздничную ночь до четырех часов утра. Этот вариант ответа выбрали 44% опрошенных. Еще 38% уходят спать до двух часов ночи. 12% отправляются отдыхать не позднее шести утра. После шести и до полуночи идут спать по 3%.
Исследование проводилось среди читателей проекта ВФокусе Mail