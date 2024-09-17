Любви достойна только мама: почему свекровь не принимает невестку и что делать

— Жизнь прекрасная и замечательная у таких мальчиков только при единственном условии, что в этой жизни есть только мама. Другие женщины воспринимаются мамой мужчины как конкурентки. Если у такой женщины забрать ребенка, то смысла в жизни у нее не остается. Для нее сын — это продукт, который является доказательством того, что ее жизнь прошла не зря и она чего-то добилась. Когда у сына такой мамы появляется женщина — она становится соперницей, которая посягает на материнскую собственность, поэтому никогда у таких свекровей не будет хороших отношений. Только мать должна быть у мужчины на первом месте, а ее сыночек сидит рядом с троном на ступеньках. Все остальные могут только наблюдать и не посягать на ее сокровище. В данной ситуации ничего сделать невозможно, чтобы это изменилось, — объяснила Алексеева.