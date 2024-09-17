Любви достойна только мама: почему свекровь не принимает невестку и что делать

Почему свекрови не принимают невесток
По ее словам, если у свекрови нет объективных причин недолюбливать избранницу сына — допустим, девушка из хорошей семьи, с образованием, без каких-либо проблем в социальном плане — то очевидно, что проблема не в невестке. В таком случае можно полагать, что мать мужчины — холодная, поглощающая нарциссическая мать.
— Ребенок для такой матери — это всегда ее собственность. Это ее продолжение, один из результатов ее жизни. А самая ужасная ситуация, когда это единственный результат ее жизни. Например, у такой женщины нет выдающихся результатов в карьере, отсутствуют хобби и друзья. Ее главная роль в жизни — это быть матерью, она посвятила себя всю, чтобы вырастить детей, — считает она.
Психолог отметила, что девочки у такой матери очень часто вырастают сильно невротизированными, она вешает на них бесконечные стандарты, которым те должны соответствовать. Мальчику разрешалось все, но только пока рядом мама.
— Жизнь прекрасная и замечательная у таких мальчиков только при единственном условии, что в этой жизни есть только мама. Другие женщины воспринимаются мамой мужчины как конкурентки. Если у такой женщины забрать ребенка, то смысла в жизни у нее не остается. Для нее сын — это продукт, который является доказательством того, что ее жизнь прошла не зря и она чего-то добилась. Когда у сына такой мамы появляется женщина — она становится соперницей, которая посягает на материнскую собственность, поэтому никогда у таких свекровей не будет хороших отношений. Только мать должна быть у мужчины на первом месте, а ее сыночек сидит рядом с троном на ступеньках. Все остальные могут только наблюдать и не посягать на ее сокровище. В данной ситуации ничего сделать невозможно, чтобы это изменилось, — объяснила Алексеева.
Как мужчине не разорваться между мамой и женой
Специалист подчеркнула, что мужчина должен осознать, что он взрослый, самостоятельный и является отдельной личностью.
— Мужчине важно осознать, что он может прожить без своей мамы. Его уход от мамы ее не убьет, хотя такие мамы часто манипулируют здоровьем, сердцем и своей ужасной смертью в одиночестве. Мужчине нужно собрать свои вещи и волю в кулак и уйти от такой мамы во всех смыслах: в физическом, эмоциональном, психическом. Он должен максимально отделиться от матери, — сказала собеседница «ВМ».
Он должен уметь показывать свою здоровую мужскую агрессию и уметь отстаивать свои границы, добавила Алексеева.
Что делать невестке
По мнению психолога, невестке важно не пытаться соперничать с такой свекровью и свести общение к минимуму.
— В идеале нужно свести отношения к прохладно уважительным. Общаться на «вы», поздравлять по праздникам, звонить иногда. То есть даже не пытаться с ней соперничать, иначе эта мать сожрет невестку. Наладить отношения невозможно, и лучше не пытаться их налаживать, потому что может закончиться крахом семьи, — заключила она.