Любовь зумеров к игрушкам может помочь спасти индустрию

Брайан Бенвей, старший аналитик в сфере технологий и игр, говорит, что увлечение игрушками становится все более приемлемым из-за того, что люди стали активно делиться своими интересами в социальных сетях. По его словам, многие люди придерживаются такого мнения: «даже если кто-то посчитает мое увлечение глупым, мне все равно, так как это приносит мне удовольствие, счастье и радость. И пока это происходит, я буду продолжать этим заниматься».