Любовь зумеров к игрушкам может помочь спасти индустрию

Поколение Z и миллениалы сохранили любовь к плюшевым игрушкам даже во взрослом возрасте. И эти теплые чувства к мягким медвежатам, зайчатам и прочим животным и существам помогают оживить индустрию игрушек, которая в последние годы переживает трудный период.
Как сообщает Business Insider, отчет компании Circana, занимающейся маркетинговыми исследованиями, показал, что в первой половине 2024 года продажи игрушек в странах G12 снизилась на 1%. Падение было не таким сильным как в 2023 году, когда рынок сократился на 8%. Эти положительные изменения специалисты объясняют покупками, которые совершили для себя взрослые.
Эксперты отмечают, что игрушки сейчас в моде у миллениалов и зумеров. Они покупают 1,5-метровых плюшевых гусей и капибар, а также персонажей из игр. На недавней ярмарке, прошедшей в Лондоне, посетители приобретали пушистые версии трески и картофеля, а в Азии непонятные мягкие существа Лабубу с острыми зубами также пользуются спросом у людей старше 30 лет.
За последние три месяца 2024 года на долю людей в возрасте 18 лет и старше пришлось более 1,5 миллиарда долларов продаж, что делает их самой важной возрастной группой в отрасли. Только в 2024 году 52% всех людей, купивших игрушки, были взрослыми и приобретали их для себя.
Представительница Circana Мелисса Саймонс считает, что взрослые покупают игрушки ради положительного эффекта на психическое здоровье. «Они вызывают ностальгию и отвлекают от глобальных потрясений», ― отмечает аналитик.
Специалисты Business Insider считают, что рост популярности игрушек связан с тем, что некоторые миллениалы и представители поколения Z медленно взрослеют, отчасти потому, что они столкнулись с задержками в достижении ключевых жизненных этапов, таких как получение работы, переезд из родительского дома и покупка жилья. Для них коллекционирование плюшевых игрушек — это простой способ справиться с трудностями.
Брайан Бенвей, старший аналитик в сфере технологий и игр, говорит, что увлечение игрушками становится все более приемлемым из-за того, что люди стали активно делиться своими интересами в социальных сетях. По его словам, многие люди придерживаются такого мнения: «даже если кто-то посчитает мое увлечение глупым, мне все равно, так как это приносит мне удовольствие, счастье и радость. И пока это происходит, я буду продолжать этим заниматься».
«Леди Гага недавно выложила на страничке в соцсети фотографию своей кровати, покрытой плюшевыми игрушками. Если ей можно это сделать, то можно и любому другому человеку», — заключил Бенвей.