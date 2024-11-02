Любовь зла. Психолог объяснила тягу женщин к альфонсам

«Дорогой» во всех смыслах
Одна из «девушек» сначала одолжила Киму 11 тысяч рублей, которые тот обязался непременно вернуть, а после, поверив в рассказ подозреваемого о том, что у него сломался телефон, отдала ему свой гаджет стоимостью 66 тысяч рублей. После этого «возлюбленный» испарился.
Другая жертва Кима и подарила своему избраннику телефон и дорогой ноутбук, потратив на него более 160 тысяч рублей. Третьей молодой человек рассказал, что страшно болен, и одолжил у нее на лечение 9,5 тысяч рублей, после чего также исчез.
Меньше всего повезло четвертой жертве. «Пара» договорилась о совместной поездке за границу, для чего девушка перевела Киму 75 тысяч рублей, чтобы тот купил билеты на самолет, и подарила молодому человеку часы за 90 тысяч рублей. Несмотря на то, что вместо долгожданного отпуска Ким кормил избранницу «завтраками», она продолжала оплачивать ему такси и звала домой.
В один из таких визитов подозреваемый украл у нее телефон, после чего перестал выходить на связь и заблокировал ее во всех социальных сетях.
В результате две пострадавшие, девушки в возрасте 25 и 32 лет, обратились в полицию. В конце августа мужчину задержали, и в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
Окончания расследования Ким дожидался в СИЗО. В результате 29 октября прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.
Травмированные в опасности
Мошенник-альфонс может использовать несколько тактик, чтобы втереться в доверие потенциальной жертве, рассказала aif.ru психолог Рената Бахтеева. По ее словам, он может как изображать из себя успешного человека, испытывающего временные трудности, так и просто пользоваться слабостями выбранной девушки.
«Альфонсы могут с помощью одежды, аксессуаров, подарков или дорогих свиданий создавать впечатление человека при деньгах. Такие мужчины могут рассказывать, что потеряли богатство по несправедливости, или бросать пыль в глаза и сорить деньгами до определенного момента. Они знают, что вскоре все его затраты окупятся с лихвой, — отметила эксперт. — Также альфонсы могут покорить женщину, красиво рассказывая о своей любви к ней, слушая, раскрыв рот, поражаясь ее уму, невольно сравнивая ее со своими, пока ещё пустоголовыми, неопытными и скучными сверстницами. Они очень много говорят и спрашивают про саму женщину и очень мало говорят про себя. Особенно уязвимы в этом общении женщины с травмами — альфонсы попытаются выяснить, как именно ее недолюбили и чего ей не хватает, чтобы начать давать ей именно это».
Первой группой риска, по мнению Бахтеевой, являются женщины, чьи отношения не были успешными или удовлетворительными. По ее словам, окруженные таким вниманием, «недолюбленные» дамы начинают чувствовать себя «центром вселенной». Особенно, если мошенник молод, страстен и романтичен, в отличие от бывшего жертвы или ее наскучившего мужа.
«Часто успешным и занятым женщинам сам этот мужчина бывает неинтересен, но при этом им нравится то самоощущение, которое он ей дает, и они становятся зависимыми», — добавила Бахтеева.
После того, как жертва оказывается на крючке, альфонс под каким-то предлогом вызывает у девушки страх того, что яркие эмоциональные отношения могут закончиться.
«И тогда женщина начинает спасать эти отношения, давать ему деньги, чтобы он перестал страдать и снова смог давать ей положительные эмоции. Она тоже начинает использовать мужчину — оплачивает услуги по приобретению самоощущения. Эта игра заканчивается, когда альфонс снижает градус обожания, если женщина перестает поддерживать его морально и материально. И женщина, находясь в отношениях с таким мужчиной, каждый раз вынуждена подтверждать, что она достойна внимания и любви», — объяснила психолог.
Второй причиной, почему женщины становятся жертвами альфонсов, является низкая самооценка. Из-за нее у девушки может сформироваться уверенность, что она недостойна любви, и она будет испытывать вечную благодарность и чувство долга просто из-за того, что ее полюбили.
Нереализованный потенциал
Если говорить про обычные отношения, а не про деятельность мошенников, то чаще всего, по мнению Бахтеевой, женщины сами делают из своих мужчин «альфонсов». По ее словам, обычно это происходит с теми, кто не реализовался в материнстве.
«В самом начале отношений они стремятся реализовать себя как мать или заботливая жена, но не как женщина. Они начинают тянуть все на себе и всячески способствовать формированию созависимых отношений, в которых зависимым становится мужчина. Такие женщины подсознательно загоняют мужчину в позицию ребенка, которого нужно обслуживать, тем самым подавляя и эмоционально “кастрируя” его. Такая сверхопека создает перекос в отношениях. Женщина всем своим видом показывает, что может сделать все самостоятельно. Она становится удобной, ведь ему не нужно прикладывать никаких усилий для этих отношений, и мужчина спокойно самоустраняется», — резюмировала психолог.