Любовь зла. Психолог объяснила тягу женщин к альфонсам

«Альфонсы могут с помощью одежды, аксессуаров, подарков или дорогих свиданий создавать впечатление человека при деньгах. Такие мужчины могут рассказывать, что потеряли богатство по несправедливости, или бросать пыль в глаза и сорить деньгами до определенного момента. Они знают, что вскоре все его затраты окупятся с лихвой, — отметила эксперт. — Также альфонсы могут покорить женщину, красиво рассказывая о своей любви к ней, слушая, раскрыв рот, поражаясь ее уму, невольно сравнивая ее со своими, пока ещё пустоголовыми, неопытными и скучными сверстницами. Они очень много говорят и спрашивают про саму женщину и очень мало говорят про себя. Особенно уязвимы в этом общении женщины с травмами — альфонсы попытаются выяснить, как именно ее недолюбили и чего ей не хватает, чтобы начать давать ей именно это».