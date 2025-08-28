Любовь сильнее смерти: трагическая история семьи Гусейновых в «Крокусе»

22 марта 2024 года концертный зал «Крокус сити холл» превратился в место кровавой трагедии. Один из крупнейших терактов в истории современной России произошел в концертном зале подмосковного Красногорска. В тот вечер должен был состояться концерт группы «Пикник». Террористы специально дождались большого скопления зрителей перед началом выступления, проникли в зал, открыли стрельбу и устроили пожар, погибли 147 человек. Среди тех, кто в тот вечер проявил героизм, был Вугар Гусейнов — заместитель начальника службы перронной обработки аэропорта Внуково.
Вместе с женой Лилит и друзьями — Валентином и Светланой — он пришел на концерт рок-группы. Когда раздались первые выстрелы, Гусейнов не растерялся: он начал сооружать баррикады из столов, пытаясь защитить окружающих. А затем закрыл собой жену, когда террористы открыли огонь.
«Его друг Вугар принял удар на себя, чтобы защитить мою маму и свою жену Лилю. К сожалению, Вугар и Лилит погибли, — рассказал Александр Николаенков, сын одной из спасенных женщин. — Моя мать выжила, но с тяжелой травмой головы, а отец погиб, пытаясь остановить одного из нападавших».
Об этом же сообщила родственница Гусейнова Марина, отметив, что его поступок попал на видео, которое облетело мировые СМИ. Именно она инициировала ходатайство о награждении Вугара орденом Мужества, которое поддержал Владимир Путин.
Он был таким с детства
Друзья и близкие вспоминают, что Вугар всегда был защитником. Алексей, его друг с детства, рассказал, как в школьные годы Гусейнов вставал на сторону слабых, умея гасить конфликты без кулаков.
«Мы с Вугаром дружим с детства. Он родился в Сумгаите, в Азербайджане. Его отец был военным. Он не раз меня защищал. Кто-то что-то бросит в мой адрес, Вугар подойдет и скажет: “Ты его не трогай, он мой брат”. Он умел урегулировать все мирно», — поделился Алексей.
Однажды в парке мужчина начал ругаться с посетителями, и Вугар просто подошел, поговорил с ним — скандал сразу стих. «Хотя кулаками помахать он, конечно, умел, если уж крайне надо», — улыбнулся собеседник.
История любви
Гусейновы казались идеальной парой. Вугар — азербайджанец, Лилит — армянка, и их союз мог бы стать поводом для семейных споров. Но любовь оказалась сильнее традиций.
«Они очень любили друг друга. Вугар — “зажигалка”, его энергия била по всем в хорошем ключе. Он самый добрый человек… Лиля — его верная спутница. Они нашли друг друга», — вспоминает Алексей.
Познакомились они на работе в аэропорту Внуково: Вугар занимал должность заместителя начальника службы перронной обработки, а Лилит работала диспетчером.
«Он ее заметил и мне все время рассказывал, что она очень ему нравится. Сомнений у него не было насчет чувств, но он переживал немного, что у любимой семья армянская, а у него — азербайджанская. Переживал, что его могут критиковать. Но по факту, как я видел при встречах, все сложилось в этих двух семьях полюбовно. Папа Лилит всегда отзывался и отзывается о Вугаре хорошо… Между Вугаром и Лилит всегда была идиллия. Я ни разу не видел между ними ссор и ругани. Не укладывается в голове, что их больше нет», — рассказал друг.
Последний вечер
В тот злополучный вечер их полуторагодовалый сын Тимур, будто чувствуя беду, не хотел отпускать родителей.
«Они уже уходили, а он за ними бежал, словно умолял остаться…» — с грустью говорит Алексей.
Ребенка оставили с бабушкой и дедушкой. Теперь именно им предстоит растить Тимура — такого же отважного и доброго, каким был его отец.
В день похорон, 27 марта, в ДК пришли не только родные, но и десятки незнакомых людей. «Людей было так много, что на площади не оставалось свободного места, — рассказал Алексей. — Цветы несли даже к их машине на Плотинной улице».
