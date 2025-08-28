Любовь сильнее смерти: трагическая история семьи Гусейновых в «Крокусе»

«Он ее заметил и мне все время рассказывал, что она очень ему нравится. Сомнений у него не было насчет чувств, но он переживал немного, что у любимой семья армянская, а у него — азербайджанская. Переживал, что его могут критиковать. Но по факту, как я видел при встречах, все сложилось в этих двух семьях полюбовно. Папа Лилит всегда отзывался и отзывается о Вугаре хорошо… Между Вугаром и Лилит всегда была идиллия. Я ни разу не видел между ними ссор и ругани. Не укладывается в голове, что их больше нет», — рассказал друг.