«Любовь с первого взгляда»: Альпинист покорил горы Урала и Алтая вместе с любимой кошкой

«Я ей сказал: “Смотри, я тебя сейчас отпущу с поводка. Если убежишь куда-то, значит, так тому и быть. Значит, нам с тобой не по пути”, — подчеркнул Анатолий, добавив, что кошка так и не отошла от него ни на шаг.