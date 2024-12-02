Люблю читать — держу книги в морозилке: вот почему так делаю — странно, но факт

Дело в том, что в старых книгах могут в огромном количестве находиться пылевые клещи. Книжная пыль, как известно, является сильным аллергеном. И для того, чтобы обезопасить себя от этой напасти, находчивые книголюбы помещают старые книги в морозильную камеру.