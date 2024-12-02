Люблю читать — держу книги в морозилке: вот почему так делаю — странно, но факт

Морозильные камеры — неотъемлемая часть современной кухни. Они обеспечивают долгосрочное хранение «заморозки», удобное расположение продуктов и даже помощь в приготовлении ряда блюд. Однако это не все преимущества морозилки. Любителям книг они помогут сохранить здоровье. Звучит это довольно странно, однако поспорить с результатом сложно.
Дело в том, что в старых книгах могут в огромном количестве находиться пылевые клещи. Книжная пыль, как известно, является сильным аллергеном. И для того, чтобы обезопасить себя от этой напасти, находчивые книголюбы помещают старые книги в морозильную камеру.
Просто перед прочтением положите любимое произведение в пакет и отправьте его в морозилку на 24 часа. По истечении этого времени вы смело сможете наслаждаться чтением без вреда для своего здоровья.
К слову, подобным методом можно избавиться от пылевых клещей и на детских игрушках.