Любители кофе живут дольше тех, кто его не пьет

Как пишет Pronews, о пользе кофе рассказала диетолог Ума Найду. По ее словам, у напитка много полезных свойств, если употреблять его в умеренных количествах. В день она советует выпивать две-четыре чашки кофе.
Со ссылкой на исследования эксперт рассказала, что употребление напитка может поддерживать когнитивные функции. Так, кофеин увеличивает уровень серотонина и ацетилхолина, которые могут стимулировать работу мозга.
Кроме того, любители бодрящего напитка живут дольше тех, кто его не пьет. Так, крупное Гарвардское исследование с участием 208 501 участника (мужчин и женщин), в котором рассматривалась вероятность смерти в течение 20 лет, показало, что кофеманы меньше рискуют умереть, чем те, кто отказываются от кофе. При этом самые хорошие прогнозы были у тех, кто пил от 3,1 до 5 чашек в день.
Такое свойство напитка объясняется тем, что микроэлементы, содержащиеся в напитке, могут предотвратить закупорку кровеносных сосудов головного мозга. Также они способны остановить повреждение тканей свободными радикалами. Кроме того, в кофейных зернах содержатся высокие концентрации тригонеллина, который также может активировать антиоксиданты, тем самым защищая кровеносные сосуды головного мозга.
Ума Найду советует пить кофе отфильтрованным, без сахара, но в него можно добавить куркуму. При этом нужно обратить внимание на реакцию организма на этот напиток. Если появляется тревожность или бессонница, от кофе нужно отказаться.
Интересно, что напиток помогает похудеть и снизить риск развития диабета. Это связано с тем, что уровень кофеина в крови может влиять на количество жира в организме.