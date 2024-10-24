Любители кофе живут дольше тех, кто его не пьет

Кроме того, любители бодрящего напитка живут дольше тех, кто его не пьет. Так, крупное Гарвардское исследование с участием 208 501 участника (мужчин и женщин), в котором рассматривалась вероятность смерти в течение 20 лет, показало, что кофеманы меньше рискуют умереть, чем те, кто отказываются от кофе. При этом самые хорошие прогнозы были у тех, кто пил от 3,1 до 5 чашек в день.