«Любит — не любит»: 5 явных сигналов того, что человек в вас заинтересован

Нравлюсь я ему или нет? Она просто хочет дружить или я значу для нее что-то большее? Эти вопросы мучили, пожалуй, каждого из нас: симпатичный человек может представляться нам абсолютной «вещью в себе», чем-то непостижимым и не считываемым. Но в большинстве случаев это не так — есть простые сигналы, по которым можно понять, как минимум, то, он в нас заинтересован или нет.