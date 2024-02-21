«Любит — не любит»: 5 явных сигналов того, что человек в вас заинтересован

Нравлюсь я ему или нет? Она просто хочет дружить или я значу для нее что-то большее? Эти вопросы мучили, пожалуй, каждого из нас: симпатичный человек может представляться нам абсолютной «вещью в себе», чем-то непостижимым и не считываемым. Но в большинстве случаев это не так — есть простые сигналы, по которым можно понять, как минимум, то, он в нас заинтересован или нет.
Вот пять ключевых действий, по которым вы можете разгадать чужую симпатию — из книги «Вербальные и невербальные сигналы общения в повседневных разговорах и свиданиях», которую в 1992 году опубликовали исследователи Фихтен, Тагалакис, Джадд, Райт и Амсел.
1. Задает много вопросов.
При общении с человеком вам порой кажется, что у вас берут интервью? Создается впечатление, что человек проявляет неуемное любопытство в отношении вашей персоны? Осторожно: кажется, в вас влюблены. Ведь когда мы без ума от кого-то, нам хочется узнать о нем буквально все.
2. Касается личных тем.
Да, подход к обсуждению личной жизни тет-а-тет или в компании у всех разный. Есть люди более закрытые, а есть — с душой нараспашку. Однако то, что человек в разговоре с вами впервые касается чего-то по-настоящему личного и не только интересуется чем-то таким у вас, но и с готовностью делится информацией о себе, — точно позитивный сигнал. В общем, когда разговор становится все менее поверхностным.
3. Сравнивает свои и ваши интересы.
Когда человек заинтересован в вас не в абстрактном смысле, а в совершенно конкретном, он будет невольно сопоставлять ваши увлечения и свои, сравнивать черты характера, жизненный опыт и многое другое — как будто пытается сделать вывод, подходите ли вы друг другу, похожи ли. А еще будет как бы невзначай «вворачивать» в диалог комплименты в ваш адрес.
4. Чаcто смотрит в глаза.
Если вы нравитесь человеку, он будет чаще на вас смотреть, устанавливать более длительный зрительный контакт. Иногда — даже внимательно оглядывать с ног до головы, изучая малейшие детали одежды. Когда вы разговариваете, он редко отводит взгляд, постоянно демонстрируя заинтересованность в беседе. А еще кажется, что его невозможно ничем отвлечь, когда вы разговариваете!
5. Ищет поводы для прикосновений.
Симпатия может выражаться и в том, что человек находит самые разные причины, чтобы коснуться вас — обязательно обнимет при встрече, чмокнет в щеку при прощании, возьмет за руку, если решит, что вы загрустили. В целом он как будто становится все более тактильным — нет-нет да и похлопает по плечу или поправит вам волосы. Осторожно: возможно, очень скоро он попытается вас поцеловать.