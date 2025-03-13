Любить и быть любимым: как бабушкам наладить отношения с внуками

У бабушек и дедушек часто бывает другой подход к воспитанию, который может отличаться от того, как дети воспитывают внуков. Он также может отличаться от того, как они воспитывали своих выросших детей. И родители, и бабушки с дедушками могут осуждать и критиковать стиль воспитания друг друга. Это может стать причиной разногласий в отношениях с внуками.