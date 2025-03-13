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Любить и быть любимым: как бабушкам наладить отношения с внуками

Ошибки, которые не дают построить здоровые и крепкие отношения.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Кажется, что быть бабушкой или дедушкой легко и радостно по сравнению с долгим и трудным воспитанием собственных детей. Отчасти, это правда, однако не все так радужно.

Роль бабушки или дедушки может вызывать стресс, а также усиливать напряженность в отношениях со взрослыми детьми. Эксперты рассказали изданию BuzzFeed, как избежать неприятных ситуаций в отношениях с внуками и их папами и мамами.

Подарки

Считается, что дарить внукам подарки — это типичное поведение бабушек и проявление любви, заботы и внимания. Однако если они покупают то, что не нравится родителям детей, это может вызвать конфликт.

Хороший способ избежать этого — заранее обсудить с родителями все покупки или план покупок. Также важно уточнить, есть ли какие-то пожелания, связанные с подарком.

Несоблюдение графика

В случае, если бабушки и дедушки живут отдельно от внуков, нужно согласовать, когда можно прийти, а когда лучше не стоит. Так, например, неожиданный визит во время ужина или отхода ко сну вряд ли будет приятным.

Критика стиля воспитания

Если бабушки и дедушки видят, что родители совершают ошибки, им может быть трудно промолчать, однако не стоит ничего говорить по этому поводу.

У бабушек и дедушек часто бывает другой подход к воспитанию, который может отличаться от того, как дети воспитывают внуков. Он также может отличаться от того, как они воспитывали своих выросших детей. И родители, и бабушки с дедушками могут осуждать и критиковать стиль воспитания друг друга. Это может стать причиной разногласий в отношениях с внуками.

Неуважение границ

Обход родительских запретов и желаний — еще одна область, в которой у бабушек и дедушек возникают проблемы.

Независимо от того, идет ли речь о подарках или домашних правилах, если взрослые дети чувствуют, что их родительские «правила» или распорядок игнорируются или нарушаются, это может повлиять на другие аспекты отношений, в том числе на их доверие.

Проработка проблем

Если бабушка и дедушка сделали что-то неправильно, им надо извиниться за это. Просить прощения — это не проявление слабости. Это даст понять внукам и их родителям, что все люди и все могут ошибаться.

Важно взять ответственность за свои действия и пообещать не повторять ошибку в будущем.

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