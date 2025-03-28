Любит дам. Почему женщины болеют Альцгеймером в два раза чаще мужчин

Статья об этом опубликована в Nature Medicine — приложении к знаменитому журналу Nature («Нейче»).
Теория дожития
Популярна следующая версия: женщины живут дольше мужчин и поэтому чаще доживают до своего Альцгеймера. Это значит, что они подвержены болезни одинаково, независимо от пола.
Не всем нравится такая теория, тем более, что многими болезнями мужчины и женщины болеют по-разному. Хорошо известно, что у слабого пола атеросклероз, инфаркты и инсульты бывают позже, чем у сильного. Инфаркт у женщин до 50 лет большая редкость, а у мужчин ― обычная история.
Все дело в эстрогенах, половые гормоны защищают сосуды у дам. Но вот когда их выработка во время менопаузы резко снижается, риск этих заболеваний у обоих полов становится примерно одинаковым.
А может все дело в женских гормонах?
Под этим же гормональным углом на болезнь Альцгеймера решила посмотреть и Роберта Бринтон, директор Центра инноваций в области науки о мозге Университета Аризоны. Она обратила внимание на то, что до 62% женщин с началом менопаузы испытывают когнитивные проблемы — жалуются на провалы в памяти и «туман в мозгах». Все это совпадает по времени со снижением уровня эстрогенов.
С другой стороны, хорошо известно, что этот гормон облегчает усвоение глюкозы клетками мозга, и что это жизненно важно для выработки энергии в них. И следовательно, в менопаузе нейроны (нервные клетки — прим. aif.ru) должны переключаются на другие источники энергии. И Бринтон, в подтверждение своей теории, обнаружила, что в качестве топлива нейроны начинают использовать липиды (жиры), входящие в состав миелина.
Это вещество вроде изолятора покрывает нервные волокна, образующие белое вещество мозга. То есть по сути, нейроны начинают «есть» сам мозг. В результате, объем белого вещества уменьшается, и это может повысить риск развития болезни Альцгеймера.
Болезнь Альцгеймера начинается в среднем возрасте, а проявляется в старости
И это было подтверждено с помощью МРТ и ПЭТ — магнитно-резонансной и позитронно-эмиссионной томографий. У женщины в возрасте менопаузы на 22% снижался метаболизм глюкозы в мозге и примерно на 11% был меньше объем белого вещества, чем у мужчин.
Но это не все. У них также было на 30% больше бляшек бета-амилоида (это отличительный признак болезни Альцгеймера — прим. aif.ru), чем у мужчин того же возраста. Поэтому, исследователи определили менопаузу как критический период для женщин, который может повлиять на риск развития болезни Альцгеймера в более позднем возрасте.
«Визуализация мозга показывает, что у некоторых женщин в возрасте 40−50 лет проявляются “красные флажки” болезни Альцгеймера, хотя они ещё когнитивно (умственно) здоровы, — комментирует свое исследование нейробиолог Лиза Москони из Инициативы по женскому мозгу им. Вейла Корнелла. — Болезнь Альцгеймера — не болезнь старости, а скорее болезнь среднего возраста с симптомами, которые начинаются в старости».
Это удручающее во многом заявление. Но к счастью, не у каждой женщины через несколько лет после менопаузы возникают симптомы Альцгеймера. Будет болезнь или нет, зависит от сочетания генетических, биологических, гормональных факторов и образа жизни, которые могут увеличивать риск тяжелого недуга.
Что это за факторы? Например, исследования Бринтон показали, что после менопаузы болезни Альцгеймера больше подвержены женщины с гипертонией и сахарным диабетом. Она считает, что эти факторы могут влиять сильнее на женщин с мутацией гена APOE, повышающей риск развития Альцгеймера. У них их влияние более негативно, чем у мужчин — это показано в ряде исследований.
Отсюда следуют важные рекомендации для защиты от будущей болезни. Женщинам надо обязательно эффективно лечить гипертонию и сахарный диабет, снижая до нормы артериальное давление и глюкозу крови.
Другая потенциальная стратегия защиты, о которой говорит Бринтон — заместительная гормональная терапия (ЗГТ). Это возмещение эстрогенов, снижающихся в менопаузе. Но её применение требует предварительных серьезных исследований, чтобы оценить пользу и риск. Ранее, когда ЗГТ использовали в других целях, она повышала риски развития рака груди и яичников, а также сердечно-сосудистых заболеваний.
Так что вопросов, относящихся к лечению и профилактики болезни Альцгеймера у женщин еще остается много.