Любит дам. Почему женщины болеют Альцгеймером в два раза чаще мужчин

Под этим же гормональным углом на болезнь Альцгеймера решила посмотреть и Роберта Бринтон, директор Центра инноваций в области науки о мозге Университета Аризоны. Она обратила внимание на то, что до 62% женщин с началом менопаузы испытывают когнитивные проблемы — жалуются на провалы в памяти и «туман в мозгах». Все это совпадает по времени со снижением уровня эстрогенов.