Любимая сладость арабских принцев: чем заменить дубайский шоколад

«Дубайский шоколад» покорил сердца россиян — больше года он является одним из лидеров продаж среди сладостей. А начиналось все с обычного видео. Это была даже не реклама — просто блогер показал необычную, по его мнению, сладость, привезенную из поездки в Дубай.