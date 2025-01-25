Лёд, да не тот. «Айсберг Судного дня» идёт к британским островам

Гигантская ледяная глыба, которая в декабре начала двигаться вдоль берегов Антарктиды, а до этого девять месяцев находилась в ловушке океанического водоворота, приближается к островам в южной части Атлантического океана, входящим в состав Заморских территорий Великобритании.
На данный момент это самый крупный айсберг в мире. Как уже предупреждал aif.ru, его таяние грозит гибелью миллионам морских животных и птиц. Но это ещё и символ приближающегося климатического апокалипсиса: таяние антарктических льдов грозит человечеству рядом катастроф.
Под водой исчезнут Нидерланды и Дания
2024 год стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений. До этого таковым был признан 2023-й. Это значит, что наряду с участившимися экстремальными погодными явлениями (жарой, смерчами, ливнями, засухами) на планете стремительно тают льды.
Наблюдения учёных это подтверждают. Например, к 2030 году, согласно расчётам, на широтах между Андами и Гималаями не останется ни одного ледника. Очень быстро тает ледяной щит Гренландии, в семь раз быстрее, чем это было в 1990-е годы. Не отстаёт от него белый покров Антарктиды, в первую очередь — в западной части материка. Там находятся ледник Пайн-Айленд и ледник Туэйтса. Последний даже стали называть «ледником Судного дня» — он ежегодно сбрасывает в океан десятки миллиардов тонн льда, который затем дробится на айсберги.
Подсчитано, что стремительное таяние ледяных щитов Гренландии и Антарктиды может привести к повышению уровня Мирового океана на 10 метров. А если растает весь лёд на Земле (конечно, это гипотетический сценарий, но его тоже надо иметь в виду), океан поднимется на 64 метра. Под водой исчезнут Нидерланды, Дания, многие островные государства, из крупных городов — Нью-Йорк, Лондон, Буэнос-Айрес, наш Санкт-Петербург.
Вода поглотит территории, где живут полмиллиарда человек.
Учёные публикуют доклады, из которых следует, что повышение уровня Мирового океана недооценивалось как минимум в три раза. Новые модели показывают, что при нынешних темпах потепления и с учётом ожидаемой численности населения к концу XXI века вода поглотит территории, где к тому моменту будут проживать почти полмиллиарда человек. И им придётся куда-то переселяться.
Ещё одно последствие таяния льдов — увеличение количества штормов. Их сила год от года возрастает и будет возрастать. Жители прибрежных районов во всём мире могут подтвердить, что уже сейчас сталкиваются с этой проблемой: морские волны захлёстывают туда, куда раньше они не доставали.
А ещё исчезновение льдов приводит к изменению характеристик океанской воды. Там, где тают ледники и айсберги, она становится более пресной, содержание кислорода в ней понижается. Это отражается на морской фауне, например, ведёт к деградации коралловых рифов, где живут множество видов рыб. Обитатели океана просто-напросто теряют привычную среду обитания. Для них это будет катастрофа.
Глыба размером с три Нью-Йорка
Вот почему для экосистем Антарктиды и её прибрежных вод откалывающиеся глыбы льда превращаются в «айсберги Судного дня». Сейчас таковым стал айсберг, получивший индекс A23a — самый крупный в мире. Его площадь в прошлом году оценивали в 4 тыс. квадратных километров, сейчас она уменьшилась до 3,5 тыс. Но и это в три раза больше, чем площадь Нью-Йорка.
Год назад A23a снова застрял, попав в гигантский водоворот, но в декабре вырвался из этой «ловушки» и начал дрейфовать вдоль побережья Антарктиды. Рано или поздно его должно было вынести в более тёплые воды. Похоже, этот момент настал.
Как сообщил Национальный ледовый центр США, айсберг находится в 280 километрах (когда вы читаете эти строки, уже наверняка меньше) от острова Южная Георгия и Южных Сандвичевых островов. Когда-то, более двух веков назад, их исследовала экспедиция русских мореплавателей Беллинсгаузена и Лазарева, открывших Антарктиду. А в XX веке эти острова получили статус Заморской территории Великобритании.
Сейчас «айсберг Судного дня» размером с три Нью-Йорка приближается к острову Южная Георгия, который, кстати, имеет такую же площадь — 3,5 тыс. квадратных километров. Учёные и немногочисленное население острова (в это время года на нём проживают около полусотни человек) надеются, что ледяная глыба обойдёт их стороной.
Птенцы и тюленята лежали мёртвыми на пляжах
Но люди вряд ли пострадают от прихода айсберга-гиганта. А вот для местной фауны столкновение с ним станет катастрофой. Когда айсберг начнёт разрушаться (а это непременно произойдёт), его крупные фрагменты заблокируют пингвинам и тюленям доступ к привычным местам пропитания, а возможно, и к морю.
Как вспоминают учёные, такое уже было в 2004 году, когда другой крупный айсберг, сев на мель Южной Георгии, привёл к гибели множества королевских пингвинов и тюленей. Тогда их птенцы и тюленята остались без корма и в большом количестве лежали мёртвыми на пляжах.
Сейчас сценарий может быть таким же, а может, и хуже. Эксперты Британской антарктической службы два года назад брали образцы льда этого айсберга и обнаружили, что он состоит вовсе не из той воды, которую мы привыкли пить. В ней были найдены химические элементы и небольшие организмы вроде фитопланктона, которые, попав в морскую воду у Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов, изменят параметры воды. И наверняка ухудшат среду обитания для миллионов местных животных.