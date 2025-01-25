Лёд, да не тот. «Айсберг Судного дня» идёт к британским островам

Наблюдения учёных это подтверждают. Например, к 2030 году, согласно расчётам, на широтах между Андами и Гималаями не останется ни одного ледника. Очень быстро тает ледяной щит Гренландии, в семь раз быстрее, чем это было в 1990-е годы. Не отстаёт от него белый покров Антарктиды, в первую очередь — в западной части материка. Там находятся ледник Пайн-Айленд и ледник Туэйтса. Последний даже стали называть «ледником Судного дня» — он ежегодно сбрасывает в океан десятки миллиардов тонн льда, который затем дробится на айсберги.