Лягушки-кузнечики способны ходить по воде, выяснили ученые

Каждый цикл прыжка включает четыре стадии: толчок, полет, приземление и подготовка к следующему прыжку. Лягушка отталкивается от воды, находясь под ее поверхностью, а затем движется в воздухе с вытянутыми задними ногами. Опускаясь обратно в воду, она первым делом погружает в нее передние ноги первыми, а затем и все тело. В конце цикла задние ноги снова сгибаются, готовясь к следующему прыжку.