Лягушки коки находятся под угрозой исчезновения

В то время как некоторые виды, например, горная коки (Eleutherodactylus portoricensis), приспосабливаются к изменениям и перемещаются в облачные леса, такие как национальный парк Эль-Юнке, у обычных коки нет таких возможностей. Их места обитания ограничены высочайшими вершинами Пуэрто-Рико. Как только лягушки достигают этих высот, им больше некуда идти. Это приводит к явлению, которое ученые называют «вымиранием на вершинах гор».