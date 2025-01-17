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Лягушки коки находятся под угрозой исчезновения

Если они вымрут, исчезнет и символ Пуэрто-Рико.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Maresa Pryor, DanitaDelimont

На протяжении многих лет лягушка коки была культурным символом Пуэрто-Рико: ее изображали на керамике, картинах, она была героем в стихотворениях и поэмах коренных народов таино.

Согласно легенде таино, богиня создала коки, чтобы имя ее потерянного возлюбленного сохранилось на века. Значение этой амфибии настолько глубоко укоренилось, что многие пуэрториканцы часто говорят: «Soy de aquí como el coquí» («Я отсюда, как коки») — в знак гордости за свою принадлежность к стране.

National Geographic сообщает, что повышение температуры и изменение погодных условий нарушили среду обитания этих амфибий, поставив под угрозу леса, в которых они поют. Ураганы, подобные «Марии», обрушившиеся на Пуэрто-Рико в 2017 году, нанесли значительный ущерб этим экосистемам, что еще больше сократило популяцию коки.

В то время как некоторые виды, например, горная коки (Eleutherodactylus portoricensis), приспосабливаются к изменениям и перемещаются в облачные леса, такие как национальный парк Эль-Юнке, у обычных коки нет таких возможностей. Их места обитания ограничены высочайшими вершинами Пуэрто-Рико. Как только лягушки достигают этих высот, им больше некуда идти. Это приводит к явлению, которое ученые называют «вымиранием на вершинах гор».

Стремительное развитие инфраструктуры на побережье острова приводит к изменению ландшафта и уничтожению мест обитания земноводных. Это уже стало причиной исчезновения популяции пресноводных черепах на севере Пуэрто-Рико, и некоторые виды коки сталкиваются с подобными угрозами.

Эти изменения усугубляются последствиями ураганов, засух и повышения температуры, которые негативно влияют на популяции диких животных.

Однако, несмотря на все трудности, образ коки остается мощным символом пуэрто-риканской идентичности и стойкости. Многие надеются, что у людей получится привлечь внимание к этим проблемам. Более того, певец Бад Банни даже добавляет серенады амфибии в свои композиции, что может положительно повлиять на действия властей по сохранению культурного наследия острова и его хрупких экосистем.

Ранее эколог назвал животных, которые могут исчезнуть из России.