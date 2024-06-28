Лягушки излечились от смертельного грибка в мини-саунах

Затем зоологи протестировали искусственные убежища под открытым небом. Для этого они провели эксперименты на огороженных участках, имитирующих естественную среду обитания лягушек. На каждом установили теплицу, внутри которой располагался рефугиум с десятью полостями. На четырех из них теплицу затенили плотной тканью, еще на четырех оставили открытой, что позволило солнцу нагревать воздух в убежище. Температура тела лягушек с участков с более теплыми убежищами оказалась примерно на 3,1 градуса выше, чем у их сородичей с участков с незатененными убежищами. Зараженность грибком благодаря теплу была в 100 раз ниже. При этом особи, которые переболели грибковой инфекцией в прошлом, демонстрировали менее значительный уровень зараженности.