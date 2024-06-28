Лягушки излечились от смертельного грибка в мини-саунах

Австралийские зоологи придумали, как защитить редких лягушек от смертельного для них грибка Batrachochytrium dendrobatidis. Об этом пишет N + 1 со ссылкой на журнал Nature.
Зоологи из Мельбурнского университета предложили использовать для борьбы с этим грибком одну из основных его слабостей — неспособность переносить жару. Исследователи предложили применить это для защиты теплолюбивых видов лягушек. В частности, ученые проводили эксперименты с золотистыми литориями. Они относятся к уязвимым видам.
В местах обитания амфибий разместили искусственные убежища с высокой температурой (термальные рефугиумы). На первом этапе исследователи заразили лягушек грибком и позволили инфекции развиваться две недели. Затем часть особей месяц держали при постоянных температурах (+19; +26,4; +29,1; и +31) или в условиях температурного градиента, где подопытные могли свободно выбирать подходящие условия. Оказалось, что при +19 градусов по Цельсию интенсивность заражения максимальна, при 26,4 градусах, 29,1 градуса и 31 градуса — постепенно и примерно одинаково снижается, а в условиях температурного градиента снижается быстрее всего.
Дополнительный эксперимент показал, что амфибии, которые были заражены на протяжении 6 недель, полностью избавляются от грибка после 2 недель, проведенных при температуре +32 градуса. При повторном заражении эти лягушки выживали в 23 раза чаще, чем их сородичи, которых две недели держали при той же температуре, но которые не были предварительно заражены. Высокие температуры здоровью амфибий при этом не вредили.
Затем зоологи протестировали искусственные убежища под открытым небом. Для этого они провели эксперименты на огороженных участках, имитирующих естественную среду обитания лягушек. На каждом установили теплицу, внутри которой располагался рефугиум с десятью полостями. На четырех из них теплицу затенили плотной тканью, еще на четырех оставили открытой, что позволило солнцу нагревать воздух в убежище. Температура тела лягушек с участков с более теплыми убежищами оказалась примерно на 3,1 градуса выше, чем у их сородичей с участков с незатененными убежищами. Зараженность грибком благодаря теплу была в 100 раз ниже. При этом особи, которые переболели грибковой инфекцией в прошлом, демонстрировали менее значительный уровень зараженности.
В природе жаркие убежища редки, но термальные рефугиумы, пассивно нагреваемые солнцем, могут значительно повысить шансы на выживание отдельных особей и целых популяций этого вида.
Зоологи отметили, что помочь этим лягушкам (и еще нескольким видам амфибий, которые заражаются хитридиевым грибком в холодные месяцы) может любой австралиец. Для этого достаточно разместить во дворе небольшую теплицу для овощей с убежищем из нескольких кирпичей внутри нее.
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Айгуль Сабитова