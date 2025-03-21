Львова-Белова призвала все регионы создать систему возвращения детей в семьи

Каждый регион должен начать эту работу. Каким образом? Механика этой работы может быть разной, потому что специфика регионов очень разная. Но эта работа должна быть в каждом субъекте, мы на это обращаем внимание. У нас будет рейтинг субъектов, к 1 июня я президенту его буду показывать, и важным моментом будет являться как раз количество родителей, которые восстановлены или по которым отменены ограничения в родительских правах.