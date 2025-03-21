Львова-Белова призвала все регионы создать систему возвращения детей в семьи

ГЕНИЧЕСК, 21 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рекомендовала всем регионам России выстроить механизм помощи родителям по восстановлению их в родительских правах. Об этом она сообщила журналистам во время рабочей поездки в Херсонскую область.
Каждый регион должен начать эту работу. Каким образом? Механика этой работы может быть разной, потому что специфика регионов очень разная. Но эта работа должна быть в каждом субъекте, мы на это обращаем внимание. У нас будет рейтинг субъектов, к 1 июня я президенту его буду показывать, и важным моментом будет являться как раз количество родителей, которые восстановлены или по которым отменены ограничения в родительских правах.
В качестве удачного примера подобной работы омбудсмен привела опыт Брянской области, где создана коллегия адвокатов, представляющих интересы родителей.
«Все регионы постепенно идут по этому пути, где-то создаются службы, которые пошагово сопровождают эти семьи от подачи иска до решения проблем, из-за которых они были лишены родительских прав — жилищного характера, например, или лечения от алкозависимости. Не знаю, по какому пути пойдет Херсонская область, но мы точно будем двигать эту историю дальше», — добавила она.