Львова-Белова рассказала о нововведениях в школах с 1 сентября

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. С начала нового учебного года в школах вступит в силу ряд нововведений, заявила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Впереди новый учебный год! Рассказываем, какие изменения ожидаются с 1 сентября», — говорится в публикации.
Как указала детский омбудсмен, в школах будет действовать новый порядок оказания медпомощи ученикам, появится должность медицинской сестры-специалиста, а для медпунктов изменится стандарт их оснащения.
Контрольные работы теперь будут занимать не больше десяти процентов учебного времени по каждому предмету.
Из программы 5−7-х классов исключат обществознание, но при этом появится курс «История нашего края». Кроме того, в некоторых школах в пробном режиме введут оценки за поведение.
Львова-Белова отметила, что в пунктах сдачи ЕГЭ теперь смогут находится родители школьников, чтобы контролировать соблюдение комфортных условий для экзаменуемых и защищать права выпускников.
Накануне вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что 1 сентября в 40 тысяч школ по всей стране пойдут более 18 миллионов детей. Он добавил, что при подготовке к началу учебного года особое внимание необходимо уделить вопросам безопасности.