Львова-Белова рассказала о нововведениях в школах с 1 сентября

Накануне вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что 1 сентября в 40 тысяч школ по всей стране пойдут более 18 миллионов детей. Он добавил, что при подготовке к началу учебного года особое внимание необходимо уделить вопросам безопасности.