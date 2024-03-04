Львов день. Что можно и что нельзя делать 5 марта 2024 года

Также святой Папа Лев способствовал созыву IV Вселенского Собора в Халкидоне в 451 году для осуждения ереси монофизитов. На том Соборе было оглашено послание святителя Льва о двух естествах в Иисусе Христе, с которым согласились все присутствовавшие на Соборе епископы, а еретики Евтихий и Диоскор были отлучены от Церкви. Кроме того, святой Папа Римский Лев явился защитником своего Отечества от варваров. В 452 году силою своего слова он удержал от разорения Италии предводителя гуннов Аттилу, а в 455 году, когда предводитель вандалов Гензерих вторгся в Рим, святитель сумел убедить его не предавать город разрушению.