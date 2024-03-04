Львов день. Что можно и что нельзя делать 5 марта 2024 года

5 марта 2024 года Церковь вспоминает защитника веры святителя Льва I Великого, Папу Римского. В народе этот день называется катыш или катальник. Во-первых, потому что таким образом люди сократили слово «Катанский», а во-вторых, потому что в этот день в деревнях прощались с зимой и в последний раз катались с горки на санках. Считалось, что чем дальше унесут человека санки, тем счастливее станет его жизнь.
Кто такой Лев Великий?
Будущий папа Римский Лев получил блестящее образование и мог сделать блестящую светскую карьеру, однако выбрал путь служения Богу. В годы его служения Вселенская Церковь была еще единой, однако часто осаждалась различными ересями. Как пишет журнал «Фома», в связи с этим защита православия от лжеучений стала одной из главных забот святителя Льва Великого. Так, именно он явился основным защитником веры против ереси Евтихия и Диоскора, учивших об одном естестве в Иисусе Христе, а также ереси Нестория, умалявшего Божественную природу во Христе.
Также святой Папа Лев способствовал созыву IV Вселенского Собора в Халкидоне в 451 году для осуждения ереси монофизитов. На том Соборе было оглашено послание святителя Льва о двух естествах в Иисусе Христе, с которым согласились все присутствовавшие на Соборе епископы, а еретики Евтихий и Диоскор были отлучены от Церкви. Кроме того, святой Папа Римский Лев явился защитником своего Отечества от варваров. В 452 году силою своего слова он удержал от разорения Италии предводителя гуннов Аттилу, а в 455 году, когда предводитель вандалов Гензерих вторгся в Рим, святитель сумел убедить его не предавать город разрушению.
Дожив до глубокой старости, святой Лев Великий заранее подготовил себя к кончине. Умер он в 461 году и был похоронен в Ватиканском соборе Рима. Литературное наследие святителя Льва включает 96 проповедей и 143 послания, из которых самое знаменитое — к святителю Флавиану.
Что можно делать 5 марта 2024 года?
- Главный обычай в этот день покататься на санках. Если не самому, то точно надо покатать детей.
- При этом надо тепло одеваться, чтобы не простудиться.
- В этот день положено печь колобки на масле.
Чего нельзя делать 5 марта 2024 года?
- Нельзя начинать новые дела.
- Нельзя давать никакие обещания.
- Нельзя стричь детей-дошкольников.
- Нельзя смотреть на падающие звезды.
- Нельзя простужаться, сложно будет выздороветь.
- Нельзя надевать старую обувь.