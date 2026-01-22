Лурье продолжит судиться с Долиной

«Сумма компенсации будет определяться судом с учетом условий соглашения адвоката и доверителя, рыночных расценок на юридическую помощь, сложности дела — включая необходимость анализа большого объема документов, проведения экспертиз, а также отсутствия единообразной практики по подобным спорам. Учитывая, что сумма иска превышает 100 млн рублей, а процесс потребует множества процессуальных действий, примерный размер взыскания может составить от 1 000 000 до 5 000 000 рублей. Окончательная сумма будет установлена судом на основе предоставленных доказательств и оценки всех обстоятельств дела», — пояснил он.