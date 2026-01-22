Лурье продолжит судиться с Долиной

Ее адвокат Светлана Свириденко планирует подать иск через 10 дней. Она рассказала в разговоре с РИА «Новости», что планируется компенсация расходов на юридические услуги и оценку квартиры.
«Мы готовим заявление о взыскании расходов в Хамовнический суд Москвы, в том числе оплату госпошлин, расходов на услуги адвокатов и отчет об оценке цены квартиры», — подчеркнула Свириденко.
Юрист Александр Кудряшов считает, что по новому иску Полина Лурье сможет выручить до 5 млн рублей. В беседе с «Газетой.ru» он подчеркнул, что суд будет учитывать документы, сложность дела и стоимость юридических услуг.
«Сумма компенсации будет определяться судом с учетом условий соглашения адвоката и доверителя, рыночных расценок на юридическую помощь, сложности дела — включая необходимость анализа большого объема документов, проведения экспертиз, а также отсутствия единообразной практики по подобным спорам. Учитывая, что сумма иска превышает 100 млн рублей, а процесс потребует множества процессуальных действий, примерный размер взыскания может составить от 1 000 000 до 5 000 000 рублей. Окончательная сумма будет установлена судом на основе предоставленных доказательств и оценки всех обстоятельств дела», — пояснил он.
Лариса Долина 19 января вывезла свои вещи и добровольно передала ключи от квартиры. Передача состоялась через судебных приставов — от имени певицы действовали её представители. После этого Полина Лурье сменила замки на входной двери.