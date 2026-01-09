Популярные темы
Лурье обратилась к судебным приставам для выселения Долиной

Представители Полины Лурье обратились к судебным приставам для выселения Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Об этом в Telegram-канале сообщил телеканал 360 со ссылкой на адвоката Светлану Свириденко, защищающую интересы покупательницы жилья.

Источник: РИА "Новости"

Изначально сторона покупателя хотела решить вопрос мирным способом, подчеркнула Свириденко. Но певица отказалась съезжать из квартиры до 20 января, а принять недвижимость у ее представителя 9 января не удалось из-за отсутствия на встрече самой Долиной.

У доверенного лица, явившегося на встречу вместо экс-собственницы, не оказалось полномочий для передачи ключей и квартиры, а также на подписание акта приема-передачи. Пока этот документ не будет подписан, Лурье не сможет заселиться в новое жилье, указала адвокат.

Ранее стала известна причина отсутствия Долиной на встрече со стороной Лурье в пятницу. Певица, по данным РИА Новости, сейчас находится в отъезде. При этом представители РЕН ТВ заметили в этот день у дома в Хамовниках черный Mercedes, в котором, предположительно, сидела Долина. Ее представители перекрыли доступ во двор для третьих лиц.