Лурье обратилась к судебным приставам для выселения Долиной

Ранее стала известна причина отсутствия Долиной на встрече со стороной Лурье в пятницу. Певица, по данным РИА Новости, сейчас находится в отъезде. При этом представители РЕН ТВ заметили в этот день у дома в Хамовниках черный Mercedes, в котором, предположительно, сидела Долина. Ее представители перекрыли доступ во двор для третьих лиц.