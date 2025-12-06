Лурье не будет отзывать из Верховного суда жалобу на Долину

«[Отзыва жалоб] не будет, [действие продолжится] в правовом поле, в Верховном суде. Считаем, что они (заявления — прим. ред.) были инициированы после того, как резонанс пошел в СМИ, когда дело уже находилось в суде. Абсолютно неприемлемые условия были предложены.», — сказала Свириденко в интервью «Абзацу». По ее словам, Лурье не согласилась на условия, которые предлагала сторона Долиной, и намерена добиваться защиты своих прав только через суд.