Лунный Новый год: как приманить удачу

Но все же несколько рекомендаций дал: в Новый год, 29 января, он советует не ставить на праздничный стол никакое мясо — не только свинину, баранину или говядину, но даже курицу или утку. Но приветствуется рыба, которую, однако, тоже нужно есть не целиком — обязательно оставить хвост и голову (это касается любой рыбы, в том числе кильки и шпрот). И стоит поставить на стол чашку зерен риса, наполненную до краев, но не для еды, а как символ достатка и сытости в доме. Готовый рис тоже приветствуется, и его как раз есть можно.