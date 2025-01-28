Лунный Новый год: как приманить удачу

Гонконг готовится к Новому году по лунному календарю — 29 января придет Деревянная Зеленая Змея, сменив Дракона, и город, отложив все дела, прихорашивается к празднику. У входов в дома и отели появляются кадки с традиционными сливовыми или мандариновыми деревьями, в магазинах повсеместно распродажи. Но главное, что стараются сделать многие гонконгцы в эти дни, — это заранее посетить храм и попросить удачи на предстоящие 12 лунных месяцев.
Храм Ман Мо (Маньмоу) — один из старейших и самых популярных в городе. Вокруг невысокого здания стоит терпкий и сладкий запах ароматных палочек и благовоний, которые возжигают для богов и предков. Храм посвящен сразу двум даосским божествам — это бог литературы Ман (Маньтай) и бог войны Мо (Моутай).
В эти дни здесь полно посетителей — одни просят богов об успехе и удаче, другие — здоровья или карьерного роста. И все преподносят богам благовония. Перед алтарем стоит очередь, чтобы зажечь ароматную палочку перед священными ликами и попросить о чем-то своем. Преподносят и фрукты, причем по традиции — круглой формы. Часто это яблоки или апельсины, на которых даже пишут пожелания.
Пожеланий здесь особенно много, в том числе они написаны на карточках, развешенных в храме рядом с курящимися благовониями. Здесь особенно много молодежи — что неудивительно, храм издавна пользуется популярностью среди студентов. Молодые люди и девушки приходят попросить о будущем.
В глаза бросается пара в национальных костюмах — это жених и невеста. Можно не сомневаться, что они пришли в храм попросить о семейном счастье. И для них особенно важно, каким будет предстоящий год Зеленой Деревянной Змеи.
Напиши свою удачу
Но перед тем, как отправиться с просьбами к богам, многие идут к каллиграфам, которые в эти дни оккупировали лестницу на подходе к храму. И это тоже важная часть ритуала, ведь написание иероглифов — это не просто красивая традиция, это еще и магия. Такие письмена с древности имеют важное сакральное значение, и правильно написанный иероглиф может принести удачу. Традиционные красные бумажные плакатики — на кантонском диалекте «Фай Чунь» — это принятое в Китае пожелание к Новому году, который знаменует приход весны.
Такие надписи в эти дни появляются на домах, магазинах, учреждениях рядом с дверями, на окнах, на стенах домов. Но это не просто украшение — это еще и заклинание, которое должно исполниться. Неудивительно, что в преддверии праздника к профессионалам — а каллиграф здесь весьма уважаемая профессия — выстраивается очередь. Каждый хочет, чтобы грядущая Змея принесла удачу, счастье, финансовый успех.
Клиенты называют пожелания, а каллиграфы пишут их за определенную плату — от 200 до 400 гонконгских долларов ($25−52), в зависимости от размера «Фай Чунь». Вот молодой человек просит «успеха в учебе», а рядом пожилая пара просит написать «удача».
Мы тоже решили заказать какое-нибудь благое пожелание для агентства ТАСС, а также для наших читателей и подписчиков. Мастер Квок, к которому мы подошли, — немолодой уже каллиграф с традиционной китайской бородкой и в забавной ковбойской шляпе-стетсоне. Он выслушивает просьбу о «хорошем заклинании», задумывается, долго и придирчиво выбирает кисть из висящих перед ним на специальной рамке. А затем пишет золотой тушью по красной бумаге причудливый иероглиф и объясняет: «Это означает “Любовь”.
Змея в целом благосклонна
«Змея благородна и в целом благосклонна», — говорит гадатель Ван Цзянли. Он расположился в особом помещении рядом с храмом Маньмоу. И это тоже традиция — перед приходом Нового года по лунному календарю многие жители Китая, и Гонконг здесь не исключение, приходят к гадателям, чтобы узнать прогноз на следующий год. Гадают по-разному: и по руке, и специальными гадательными палочками и по дате рождения (гороскопу). В Гонконге, который по числу небоскребов давно обогнал Нью-Йорк и который нередко называют «городом будущего», традиции прошлого, как оказывается, весьма сильны. И предсказатели, особенно в преддверии прихода Змеи, не сидят без дела.
Ван Цзянли использует гороскоп. Он категорически запретил себя фотографировать и не слишком охотно согласился отвечать на вопросы иностранца. «Трудно давать общие советы, настоящий гадатель работает индивидуально», — начал он, когда я попросил о советах для читателей ТАСС.
Но все же несколько рекомендаций дал: в Новый год, 29 января, он советует не ставить на праздничный стол никакое мясо — не только свинину, баранину или говядину, но даже курицу или утку. Но приветствуется рыба, которую, однако, тоже нужно есть не целиком — обязательно оставить хвост и голову (это касается любой рыбы, в том числе кильки и шпрот). И стоит поставить на стол чашку зерен риса, наполненную до краев, но не для еды, а как символ достатка и сытости в доме. Готовый рис тоже приветствуется, и его как раз есть можно.
Каждому знаку свое
Что касается прогноза для родившихся в разные годы, то Ван Цзянли и его коллеги (к которым мы тоже обратились) коротко сказали следующее (настаивая, впрочем, что к гадателю следует приходить индивидуально):
Для Змей (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 годы рождения) наступающий лунный год обещает перемены, причем они могут быть и неудачными, и вполне удачными — здесь все зависит от самого человека. Но не исключены замужество, большие покупки, открытие бизнеса. В карьере может ждать успех.
Лошадь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) ждет спокойный год, им может способствовать удача, в том числе в карьере — особенно тем, кто работает в офисах. Хороший год для Лошадей в сфере получения новых знаний и образования.
Овца (Коза) (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015). В наступающем году не ожидается больших успехов. Также стоит следить за здоровьем, прежде всего в шестом и двенадцатом лунном месяце. Но это хороший год для Овцы, чтобы сделать ремонт или обновления в доме.
Обезьяна (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) имеет сложные отношения со Змеей. Поэтому год может быть как успешным, так и нет. Счастливая звезда Обезьян в этом году несет женскую энергию, поэтому успех может быть в сферах, связанных с тем, что нравится прекрасному полу, — ювелирное дело или косметика, например. Обезьянам также следует быть честными и открытыми в общении.
Петух (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017) будет иметь успех во всем, что связано с деньгами. Для тех, кто работает в правительственных структурах, есть хорошие шансы на карьерный рост. Но нужно уделять внимание здоровью.
Для Собаки (1932, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) этот год подходит для того, чтобы вступить в брак или родить детей. Год будет успешен для решения застарелых проблем. Но следует остерегаться мошенников, неудачных вложений или инвестиций.
Свинью (Кабана) (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019) могут ждать нестабильные личные отношения. Им следует использовать благоприятные события — вступление в брак, создание семьи, покупку недвижимости или открытие бизнеса, — чтобы отогнать неудачу. В этом году Свиньям может не повезти с финансами, поэтому сейчас самое время составить бюджет и строго его придерживаться.
Крыса (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) должна активно работать над достижением целей. На ее финансы повлияет несчастливая звезда, поэтому, хотя в этом году богатство и увеличится, его следует достичь упорным трудом, а не полагаясь на удачу. Также следует быть осторожным в путешествиях в новом году.
Для Быка (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021) это будет хороший год. Важный, чтобы наладить связи для работы или бизнеса. Особенно хороший год для Быков, которые работают в творческой или духовной сфере.
Тигров (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) ждет непростой год. Им следует быть осторожными с тем, что они говорят, так как люди могут легко неправильно понять. К счастью, у них есть счастливая звезда, которая предоставит влиятельных помощников, когда Тигры окажутся в затруднительном положении.
Кролика (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) ждет хороший год. Не исключен карьерный рост, неплохие шансы получить повышение и признание за работу. Но могут быть юридические проблемы или плохие сплетни. Лучше также не искать острых ощущений — например, избегать прыжков с парашютом или экстремальных видов спорта.
Драконов (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) ждет в целом благоприятный год, хороший для новых начинаний. Те, кто одинок, могут встретить романтического партнера. Однако следует следить за здоровьем. И ни при каких обстоятельствах не терять присутствия духа.
Впрочем, этот совет мы, хоть и не предсказатели, адресуем всем нашим читателям!
Евгений Пахомов