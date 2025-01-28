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Лунный Новый год: как неординарно поужинать 29 января

Многие страны Восточной Азии — Китай, Вьетнам, Сингапур, Южная Корея и Япония — ведут летоисчисление по лунно-солнечному календарю. А он, в свою очередь, в этот раз 29 января велит отмечать Новый год. Предлагаем и вам необычно провести вечер среды — наготовить традиционных праздничных азиатских угощений и позвать в гости семью или друзей на уютный ужин.

Екатерина Нагель
Автор ВФокусе Mail
Источник: City Foodsters/CC BY 2.0

Как приготовить вкуснейшие утку по-пекински, рыбу по-кантонски и печенье из кунжута и арахиса в честь Лунного Нового года — изучайте в материале.

Утка по-пекински

Запеченная целиком птица на новогоднем столе в Азии символизирует изобилие. Выпекается блюдо полтора-два часа. Но предварительно мясо птицы лучше начать подготавливать за сутки. Поэтому советуем начать заниматься блюдом уже сегодня.

Что понадобится для приготовления утки по-пекински:

  • свежая утка от 2,6 до 3,5 килограмма;
  • два-три литра кипятка;
  • капля уксуса;
  • прочная нитка;
  • 300 граммов репчатого лука;
  • апельсин;
  • чеснок;
  • столовая ложка натертого корня имбиря;
  • 50 граммов соевого соуса;
  • 40 граммов сахара;
  • 40 граммов соли;
  • 50 граммов корицы, звездчатого аниса, фенхеля, гвоздики и сычуаньского перца;
  • 50 граммов сухого овощного или куриного бульона;
  • две столовые ложки водки;
  • 50 граммов солодового сахарного сиропа;
  • две столовое ложки красного рисового уксуса.

Подготовка утки для блюда по-пекински

  1. Отрезаем верхние фаланги крыльев, очищаем от оставшихся перьев и убираем лишний жир, в частности с шеи и гузки.
  2. Промываем птицу под холодной водой, промакиваем бумажными полотенцами и завязываем ее шею прочной ниткой, чтобы при следующем шаге кожа не начала сползать.
  3. Кипятим два-три литра воды с каплей уксуса. Подвешиваем утку на крючок для удержания в вертикальном положении и неспеша поливаем кипящим раствором, пока кожа не станет плотной и матовой. Снова промакиваем птицу бумажным полотенцем.
  4. Кладем утку на решетку и, ничем не накрывая, отправляем в холодильник на 12 часов.

Приготовление маринада для утки по-пекински

  1. Мелко нарезаем репчатый лук, апельсин, чеснок, измельчаем специи и смешиваем все с натертым имбирем, соевым соусом, сахаром и солью.
  2. Проделываем маленькое отверстие в утке, натираем ее маринадом внутри и зашиваем дырку ниткой.
  3. Снаружи смазываем птицу водкой и оставляем полежать десять минут.
  4. Кладем утку в холодильник, снова ничем не укрывая, и снова на 12 часов.

Приготовление глазури для утки по-пекински

  1. Смешиваем солодовый сахарный сироп, красный рисовый уксус и соль с двумя столовыми ложками воды.
  2. Кисточкой покрываем утку тонким слоем глазури.

Запекание утки по-пекински

  1. Нагреваем духовой шкаф до 190 градусов.
  2. Кладем утку на решетку грудкой вверх.
  3. Уменьшаем температуру в духовке до 140 градусов и ставим птицу запекаться на полтора-два часа.
  4. За десять минут до финала приготовления прибавляем температуру в духовке до 230 градусов, чтобы кожа утки карамелизировалась.

Рыба по-кантонски

Присутствие такого блюда на новогоднем столе в Азии символизирует удачу в следующем календарном периоде. Готовится в пароварке — всего уходит меньше получаса.

Что понадобится для приготовления рыбы по-кантонски:

  • 350 граммов филе свежей морской рыбы;
  • стебель зеленого лука;
  • стручок красного перца чили;
  • половина столовой ложки кукурузного крахмала;
  • десять тонких ломтиков корня имбиря;
  • столовая ложка водки;
  • щепотка соли;
  • соевый соус для морепродуктов;
  • 50 миллилитров арахисового масла.

Подготовка рыбы для блюда по-кантонски

  1. Промываем рыбу и удаляем кости.
  2. Разделяем филе на несколько кусков среднего размера.
  3. Солим рыбу, сбрызгиваем водкой и оставляем на десять минут.
  4. Сливаем образовавшуюся под филе жидкость.
  5. Обваливаем рыбу в кукурузном крахмале со всех сторон.
  6. Перекладываем филе в блюдо с высокими бортами.
  7. Поверх равномерно раскладываем ломтики корня имбиря.

Приготовление рыбы по-кантонски

  1. Ставим блюдо с филе в пароварку с закрытой крышкой на пять-семь минут.
  2. Выключаем прибор, открываем крышку и даем рыбе остыть две-три минуты.
  3. Забираем имбирь из блюда и выкидываем.

Приготовление к подаче рыбы по-кантонски

  1. Отрезаем от стебля зеленого лука белую часть и откладываем ее за ненадобностью. Разрезаем его стрелки на отрезки примерно по десять сантиметров в длину, а затем — на тонкие полоски вдоль.
  2. От перца чили отрезаем 15 тонких колечек.
  3. Кипятим арахисовое масло.

Подача рыбы по-кантонски

  1. Перекладываем готовое филе на сервировочное блюдо с бортиками.
  2. Поливаем рыбу соевым соусом для морепродуктов.
  3. Сверху равномерно раскладываем зеленый лук и перец чили.
  4. Прямо перед самой подачей поливаем блюдо кипящим маслом.

Азиатские козинаки

Традиционную праздничную сладость Восточной Азии несложно найти в онлайн-магазинах. Но говорят, что сделанное своими руками всегда вкуснеe. Тем более на «изобретение» уйдет не больше получаса.

Что понадобится для приготовления азиатских козинаков:

  • стакан семян кунжута;
  • стакан арахиса;
  • полтора стакана сахара;
  • полтора стакана воды;
  • столовая ложка лимонного сока.

Приготовление азиатских козинаков

  1. Обжариваем кунжут и арахис на сковороде без масла до золотистого цвета, непрерывно помешивая.
  2. Насыпаем в кастрюлю сахар, заливаем его водой и ставим на средний огонь. Помешиваем смесь до кипения, а после оставляем на огне еще на десять минут.
  3. Наливаем в кастрюлю лимонный сок и перемешиваем.
  4. Засыпаем в смесь кунжут с арахисом и варим, помешивая, до загустения сиропа.
  5. Распределяем сироп на масляном противне, накрываем пергаментом.
  6. Скалкой раскатываем массу в пласт толщиной около шести миллиметров.
  7. Снимаем пергамент и острым ножом разделяем пласт на печенья размером пять на десять сантиметров.