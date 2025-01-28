Лунный Новый год: как неординарно поужинать 29 января

Многие страны Восточной Азии — Китай, Вьетнам, Сингапур, Южная Корея и Япония — ведут летоисчисление по лунно-солнечному календарю. А он, в свою очередь, в этот раз 29 января велит отмечать Новый год. Предлагаем и вам необычно провести вечер среды — наготовить традиционных праздничных азиатских угощений и позвать в гости семью или друзей на уютный ужин.