Лукашенко заявил о необходимости выжить в условиях передела мира

«Мир переделить хотят. Нам некуда деваться. Нам надо выжить. А возвращаться к полешукам (коренное население Полесья — прим. ТАСС) — в лаптях ходить, [как в прошлые времена], — не хочется. Поэтому надо Полесье в чувство приводить», — цитирует главу государства агентство БелТА.