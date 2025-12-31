Лукашенко: удар «Орешника» в 2024 году уничтожил завод «Южмаш» за минуту

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что завод «Южмаш», расположенный в Днепропетровской области, был уничтожен в результате удара ракетного комплекса «Орешник» всего за одну минуту.
По его словам, крупное предприятие прекратило свое существование в результате одного удара. «Орешник» нанес удар, и в течение минуты предприятие перестало существовать.
«Огромное предприятие, было уникальнейшее в Советском Союзе, там 5−7 этажей под землей, все готовились к ядерной войне», — добавил глава республики.
Также Лукашенко назвал атаку беспилотников ВСУ на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области дичайшим терроризмом.