Лукашенко: удар «Орешника» в 2024 году уничтожил завод «Южмаш» за минуту

Завод «Южмаш» был уничтожен в результате удара ракетного комплекса «Орешник» всего за одну минуту.

Источник: Аргументы и факты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что завод «Южмаш», расположенный в Днепропетровской области, был уничтожен в результате удара ракетного комплекса «Орешник» всего за одну минуту.

По его словам, крупное предприятие прекратило свое существование в результате одного удара. «Орешник» нанес удар, и в течение минуты предприятие перестало существовать.

«Огромное предприятие, было уникальнейшее в Советском Союзе, там 5−7 этажей под землей, все готовились к ядерной войне», — добавил глава республики.

Также Лукашенко назвал атаку беспилотников ВСУ на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области дичайшим терроризмом.