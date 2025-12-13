Популярные темы
Лукашенко проводит в Минске переговоры со спецпредставителем США Коулом

Второй день белорусско-американских переговоров проходит в Минске 13 декабря.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

В субботу, 13 декабря, в Минске проходит второй день белорусско-американских переговоров. За круглым столом собрались президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и спецпосланник в Белоруссии Джон Коул. Фото с места события опубликовано представителями Telegram-канала «Пул первого».

«Второй день белорусско-американских переговоров. Как и было накануне анонсировано», — говорится в посте.

В первый день переговоры с американской делегацией проходили во Дворце Независимости за «закрытыми дверями». Лукашенко поздравил Коула с назначением на должность и передал несколько посланий президенту США Дональду Трампу.

Как KP.RU писал ранее, детали переговоров Лукашенко и представителей Вашингтона все еще не раскрываются. Однако эти встречи подчеркивают готовность сторон к диалогу на высоком уровне.