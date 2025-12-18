Лукашенко прогнозирует «большую сделку» с Трампом

Президент Беларуси прогнозирует возможность переговоров с главой Белого дома. Об этом Александр Лукашенко заявил, отвечая 18 декабря в Минске на вопросы по итогам своего Послания белорусскому народу и парламенту, информирует БЕЛТА. «Все идет, как они сказали, к большой сделке, к тому, что мы должны с Трампом встретиться и договориться. С их стороны гарантируют снятие всех санкций», — пояснил ситуацию на текущий момент белорусский лидер.