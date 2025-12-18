Лукашенко прогнозирует «большую сделку» с Трампом

Президент Беларуси прогнозирует возможность переговоров с главой Белого дома. Об этом Александр Лукашенко заявил, отвечая 18 декабря в Минске на вопросы по итогам своего Послания белорусскому народу и парламенту, информирует БЕЛТА. «Все идет, как они сказали, к большой сделке, к тому, что мы должны с Трампом встретиться и договориться. С их стороны гарантируют снятие всех санкций», — пояснил ситуацию на текущий момент белорусский лидер.
А отвечая на вопрос репортеров о перспективах возобновления работы посольства США в Беларуси, дал понять, что и этот вопрос обсуждался на двусторонних переговорах.
Кстати, комментируя провокационные выпады со стороны закордонной оппозиции, Лукашенко заверил, что руководство страны давно сделало выводы из событий 2020 года. И, обращаясь к так называемым «беглым», предупредил, что их будут «бомбить, бомбить в информационной сфере», — уточнил Президент.
В этой связи он с возмущением сослался на появившиеся спекуляции в оппозиционных изданиях. «Не успел поехать на Ближний Восток — деньги прячет. Я думаю: ну зачем вы белорусов за дураков держите?! Здравомыслящий человек задаст вопрос: “А как можно такие деньги спрятать?” деньги? Да какие деньги!» — отметил глава государства.
Он рассказал, что данную тему обсуждал недавно в узком кругу. И было замечено коллегами, что в прошлом году оппозиционеры писали о $13 млрд, а сейчас пишут уже о $9 млрд. «И в шутку собеседник поинтересовался: где же это Президент за год промотал $4 млрд».
Поэтому Лукашенко, обращаясь к авторам подобных фейков, предложил им забрать эти миллиарды. «Нужна письменная доверенность — вам дам. Идите, заберите», — с сардонической улыбкой посоветовал глава государства.