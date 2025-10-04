Популярные темы
Лукашенко призвал относиться к мигрантам как к своим

К трудовым мигрантам в Белоруссии необходимо относиться как к собственным гражданам. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Источник: РИА "Новости"

Лукашенко призвал дать доступ к образованию детям мигрантов.

«К ним надо относиться, как к своим людям», — передает слова Лукашенко агентство «Белта». Он добавил, что необходимо обеспечивать детям трудовых мигрантов доступ к образованию, а самим работникам — к медицинскому обслуживанию.

По его словам, предпочтение следует отдавать выходцам из бывших советских республик, поскольку они считаются «своими людьми», при этом особо отмечалась целесообразность переезда мигрантов целыми семьями для повышения их ответственности и отношения к работе.