Лукашенко призвал не допустить «всякую гадость» из-за самогона в гаражах

По словам главы государства, монополия на производство и реализацию алкоголя в стране сохранится, несмотря на критику «многих дружественных стран».
«Надо держать под контролем весь алкоголь. Табачные изделия, алкоголь — они прилично формируют бюджет, и это здоровье людей. Они не должны пить гадость всякую. Я не помню, чтобы государственные предприятия подсунули кому-то гадость. А если полная неразбериха, тогда в гаражах будут самогон или какую-то гадость производить и по дешевке толкать на рынке», — цитирует Лукашенко издание.
Ранее Лукашенко подписал закон, согласно которому в Белоруссии будут проводить конкурс на право осуществлять импорт алкоголя в страну. Будет создан перечень юридических лиц, которые получат такое право. При этом выбирать победителей будет специальная комиссия, в которую в том числе будут входить представители КГБ, МВД и других органов.
Как ранее писал «РБК Вино», из Белоруссии в Россию поставляли вино, которое было произведено белорусскими предприятиями, однако имело название, как у европейских вин. Позже в пресс-службе Минского завода виноградных вин (МЗВВ) рассказали о том, что вино было изготовлено из европейского балка, а также о том, что поставки в Россию будут остановлены из-за экономической неэффективности.