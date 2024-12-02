Лукашенко призвал не допустить «всякую гадость» из-за самогона в гаражах

Как ранее писал «РБК Вино», из Белоруссии в Россию поставляли вино, которое было произведено белорусскими предприятиями, однако имело название, как у европейских вин. Позже в пресс-службе Минского завода виноградных вин (МЗВВ) рассказали о том, что вино было изготовлено из европейского балка, а также о том, что поставки в Россию будут остановлены из-за экономической неэффективности.