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Лукашенко предложил министру культуры навести порядок или умереть

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Руслана Чернецкого новым министром культуры страны и поручил ему навести порядок в этой сфере, пишет агентство «Белта».

Источник: AP 2024



«Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере», — сказал он.

Лукашенко заявил, что состояние белорусского кинематографа значительно ухудшилось по сравнению с советским периодом.

Вместе с тем, он добавил, что решение назначить нового министра культуры не было связано с тем, что занимавший эту должность Анатолий Маркевич не справился со своими обязанностями. Лукашенко отметил, что тот пришел из другой сферы, ему было сложно на этой должности.