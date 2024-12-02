«Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере», — сказал он.
Лукашенко заявил, что состояние белорусского кинематографа значительно ухудшилось по сравнению с советским периодом.
Вместе с тем, он добавил, что решение назначить нового министра культуры не было связано с тем, что занимавший эту должность Анатолий Маркевич не справился со своими обязанностями. Лукашенко отметил, что тот пришел из другой сферы, ему было сложно на этой должности.
Лукашенко предложил министру культуры навести порядок или умереть
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Руслана Чернецкого новым министром культуры страны и поручил ему навести порядок в этой сфере, пишет агентство «Белта».