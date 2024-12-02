Лукашенко предложил министру культуры навести порядок или умереть





«Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере», — сказал он.



Лукашенко заявил, что состояние белорусского кинематографа значительно ухудшилось по сравнению с советским периодом.



Вместе с тем, он добавил, что решение назначить нового министра культуры не было связано с тем, что занимавший эту должность Анатолий Маркевич не справился со своими обязанностями. Лукашенко отметил, что тот пришел из другой сферы, ему было сложно на этой должности.