Лукашенко поздравил Боярского с юбилеем

«Вы — обладатель удивительно яркой творческой судьбы, блестяще реализовали свое дарование в кино, театре и на эстраде. Сохраняя верность лучшим традициям исполнительского мастерства, в актерских работах Вы воплотили высокие идеалы чести, добра и справедливости», — говорится в поздравлении. Лукашенко отметил, что герои Боярского — мужественные люди с несгибаемой силой воли и твердостью духа — любимы зрителями разных поколений.
Глава государства выразил уверенность, что талант артиста и в дальнейшем «будет способствовать развитию и укреплению связей между братскими народами Беларуси и России». Президент пожелал артисту здоровья, благополучия и долгих лет жизни.
Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). С 1972 по 1986 год был актером Ленинградского театра им. Ленсовета (сейчас — Санкт-Петербургский государственный академический театр им. Ленсовета). В общей сложности он снялся в более чем 60 фильмах и сериалах, среди них: «Сватовство гусара», «Гардемарины, вперед!», «Собака на сене», «Тарас Бульба». Наиболее популярной ролью Михаила Боярского стал д’Артаньян в музыкальном телефильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера». Боярский также известен как певец.