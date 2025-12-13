Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко помиловал белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 123 заключенных из числа граждан различных стран, в том числе белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову.

Источник: РИА "Новости"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 123 заключенных из числа граждан различных стран, в том числе белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову.

Издание «Наша Нiва» (в Белоруссии оно внесено в список причастных к экстремистской деятельности организаций) пишет, что Колесникова уже находится на свободе и успела поговорить со своей сестрой Татьяной Хомич.

В сентябре 2021 года Колесникову приговорили к 11 годам заключения, признав виновной по ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата власти), ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленные на причинение ущерба национальной безопасности), ч. 1 ст. 361−1 (создание экстремистского формирования) УК Белоруссии.