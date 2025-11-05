Популярные темы
Лукашенко отметил профессионализм и талант телеведущего Юрия Николаева

МИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким телеведущего Юрия Николаева в связи с его смертью.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Дорогие друзья, примите мои соболезнования в связи со смертью народного артиста Российской Федерации Николаева Юрия Александровича. Ушел из жизни истинный профессионал своего дела и исключительно талантливый телеведущий и актер. Его уникальное творчество и неиссякаемая энергия неизменно восхищали и дарили радость миллионам зрителей», — приводит текст соболезнования пресс-служба лидера республики.

Глава государства отметил, что в Белоруссии Николаева ценили и уважали за высокое мастерство и преданное служение искусству. «Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах», — отметил Лукашенко.

Николаев умер 4 ноября в возрасте 76 лет.

Юрий Николаев — российский телеведущий, актер и продюсер. Известен по телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «В наше время» и «Честное слово с Юрием Николаевым». В качестве киноактера снимался в фильмах «Большие перегоны», «Девушка из камеры № 25», «Прежде, чем расстаться» и других. В 2024 году вышла его автобиографическая книга «Здесь все по-честному». Народный артист РФ (1998), награжден орденами Дружбы и Почета, а также отмечен благодарностью президента РФ и почетной грамотой президента РФ.