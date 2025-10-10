Лукашенко оценил возможность восстановления Советского Союза

Он обратил внимание, что еще есть континентальные империи, сформированные из народов, веками живущих бок о бок и ищущих форматы взаимовыгодного взаимодействия. Вассерман отметил, что такие империи, даже если по каким-то причинам разваливаются, довольно скоро восстанавливаются. По его словам, Россия является классическим примером континентальной империи, которая не раз распадалась и затем восстанавливалась в большем размере и «в лучшем виде». Как считает депутат, возрождение Советского Союза возможно уже в 2025 году или в ближайшие пару лет.