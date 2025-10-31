Популярные темы
Лукашенко назвал экс-главреда Nexta Протасевича белорусским разведчиком

Бывший главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич был сотрудником разведки страны, заявил президент Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Источник: Reuters

«Долго рассказывать не буду. Протасевич — это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать?» — сказал он, вспоминая ситуацию с посадкой рейса Ryanair, на котором летел Протасевич.

Nexta освещал и координировал массовые акции протеста, проходившие в Белоруссии после выборов президента в августе 2020 года. Протасевич после задержания в мае 2021 года начал активно сотрудничать с белорусскими властями. Весной 2023 года его приговорили к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата власти, затем президент Лукашенко его помиловал.