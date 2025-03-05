Лук, чеснок. Какие культуры запрещены в других странах как «Шайн мускат»

В конце 2024 года в Таиланде запретили продажу популярного сорта винограда «Шайн мускат» из-за обнаруженных в нём пестицидов. Как мы уже писали, ягода может навредить здоровью, если много ее поесть.
В связи с этим, мы решили разобраться, а в каких странах и при каких условиях существует запрет на другие культуры, которые в России едят и не ведают, как говорится.
Чеснок в Китае
Китай является крупнейшим производителем чеснока в мире. Всплеск популярности этого продукта наблюдался во время угрозы свиного гриппа, тогда цены на него резко выросли.
Однако в Китае запретили его употребление из-за резкого запаха перед работой для водителей общественного транспорта, билетеров, кондукторов и экскурсоводов. Эта мера, введенная в Гуанчжоу, направлена на повышение привлекательности страны для туристов.
Салат латук в Ираке
Несмотря на безобидность самого продукта, его употребление оказалось под запретом в Ираке из-за религиозных убеждений. Это связано с верованиями езидов: местное название салата латука «хас» созвучно с термином, которым они обозначают своих святых.
Огурцы в Японии
В небольшом японском городке Адосетё действует запрет на огурцы. Причиной тому стала древняя легенда: согласно преданию, божество Сусаноо-но-Микото, брат Бога Солнца Аматэрасу однажды спрятался от грозы под полкой с огурцами. Полка сломалась, и один из огурцов упал ему на глаз. После этого бог частично ослеп.
Хотя этот запрет основан на мифе, японцы трепетно относятся к своим традициям. Поэтому в Адосетё огурцы не найти ни в ресторанах, ни на рынках.
Малина в Израиле
В 2021 году главный раввинат Израиля признал малину некошерной и запретил её продажу в свежем, замороженном и консервированном виде. Причина — строение ягоды. Между её костянками часто остаются мелкие насекомые, которые запрещены в питании по еврейским законам. Тщательная проверка возможна, но она портит товарный вид малины.
Теперь в израильских кошерных магазинах больше нет свежей и замороженной малины, а также малинового варенья и джемов. Однако продукты с переработанной малиной, такие как йогурты и мороженое, остаются в продаже. Они считаются кошерными.
Дуриан в странах Юго-Восточной Азии
Запах дуриана настолько интенсивный, что его сравнивают с гнилыми яйцами, тухлым луком и даже канализацией. Из-за этого на стенах гостиниц, в метро, автобусах и аэропортах можно увидеть таблички с перечёркнутым дурианом.
В Сингапуре, Таиланде, Малайзии и Индонезии, если пронести свежий дуриан в общественный транспорт, можно получить крупный штраф — в некоторых местах до $1000. Именно поэтому фрукт чаще продают в герметичной упаковке, сушёном виде или в виде конфет и десертов.
Несмотря на специфический аромат, дуриан очень популярен в Юго-Восточной Азии и считается «королём фруктов».