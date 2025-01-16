Лудомания: вся жизнь — игра

До сих пор специалисты не пришли к единому мнению — считать ли лудоманию отдельной зависимостью или одной из форм проявления обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Впрочем, важно другое — найти причины и освободить человека от болезненного влечения к азартным играм. Что такое лудомания, как и почему она возникает, как от нее избавиться и каковы последствия, разберемся вместе с клиническим психологом Александром Ройтманом.
Что такое лудомания в психологии простыми словами
Термин «лудомания» состоит из латинского «ludo» — «играю» и греческого «μανία» — безумие, влечение. Другие названия зависимости — игромания, патологический гэмблинг (с английского «gambling» переводится как игра на деньги). Это болезненная зависимость от азартных игр, которая проявляется в бесконтрольном желании играть. Причем игроману важен только результат, тогда как зависимые от компьютерных игр зациклены на процессе. Александр Ройтман пояснил:
— Лудомания — это когда азартные игры перестают быть просто развлечением и превращаются в своего личного демона. Это не про «любовь поболтать с рулеткой после тяжелого дня», а про то, что ты сидишь на эмоциональной игле. Человек попадает в ловушку: думает, что контролирует ситуацию, но на самом деле рулит игра. Он словно гонится за призраком большого выигрыша, которого он все равно никогда не дождется. Почему? Потому что в этой игре выигрывает только «дом» — казино, система, алгоритм. Ну, а человек — король проигравших.
Возможно, по причине разрушительного действия на все сферы жизни — личную, профессиональную, социальную, финансовую — из всех зависимостей только лудомания включена в классификатор психических расстройств. Результаты исследований оценивают среднее количество зависимых в мире в полпроцента взрослого населения (1).
Основные причины лудомании
В формировании лудомании задействованы несколько факторов. Можно выделить две основные концепции: психодинамическую и теорию подкрепления.
Первая концепция указывает на склонность личности к развитию патологических зависимостей, включая наследственность. Считается, что у большинства лудоманов присутствует еще как минимум одно психическое расстройство — тревожность, депрессия, ОКР, зависимость от психотропных препаратов.
Сторонники второй считают, что зависимость развивается в результате воздействия положительного подкрепления (выигрыш) и отрицательного (проигрыш).
Рассмотрим основные причины зависимости из обеих концепций:
Ошибки мышления. Человек не способен верно оценивать вероятность события — выигрыша. Он думает, что контролирует то, что контролю не подлежит. На время это позволяет избавиться от неуверенности и страха перед жизнью, забыть о проблемах и наполняет яркими эмоциями.
Повышенная потребность в контроле. В психологии есть термин «контроль всемогущий». В такой потребности скрыты глубинные страхи, а сам контроль якобы помогает избежать ощущения беззащитности.
Внешние воздействия. Человек — существо социальное. Когда в семье проводили досуг за карточными играми с материальным поощрением, любимые фильмы были о роскошных казино и красивых героях с чемоданами легких денег, все разговоры с друзьями сводились к тактике, стратегии и победах в компьютерных играх — все это могло стать предпосылками игромании.
Ошибки воспитания. Сюда можно включить и излишнюю строгость, и попустительство. Дети очень чутко реагируют на двойные стандарты. Когда родители зациклены на материальных ценностях, завидуют обеспеченным родственникам, верят, что деньги решают все проблемы, это отражается на детях.
Психолог Александр Ройтман подчеркивает значение мозга в развитии проблемы:
— Как и любая зависимость, лудомания развивается на фоне выработки «гормона удовольствия». Мозг, этот хитрец, каждый раз, когда ты ставишь на красное или нажимаешь кнопку автомата, выбрасывает в кровь дофамин. Ты чувствуешь восторг, предвкушение, адреналин. Собственно, на этом предвкушении и строится игровая индустрия — гениально и подло, как любой идеальный обман. Для вовлечения дают возможность выиграть. Немного. Но достаточно для того, чтобы поверить, что крупный выигрыш вот-вот придет. Ты ловишь это наслаждение и уже не можешь остановиться. Даже когда проигрываешь, твой мозг кричит: «Еще раз! В следующий раз точно повезет!» Это как с неудачным романом — ты знаешь, что все плохо, но почему-то все равно пишешь этому человеку в три часа ночи.
Симптомы проявления лудомании
Как отмечает Александр Ройтман, сначала это кажется безобидным увлечением:
— Ты думаешь: «Ну, я просто люблю поиграть, немного расслабиться». Потом ты проигрываешь деньги и пытаешься их отыграть. Потом теряешь еще больше, и появляется мысль: «Не может все время не везти. Вот сейчас точно удача улыбнется». Но нет, мой друг, ты уже в замкнутом круге. А дальше — кредитные долги, погубленные отношения и проблемы на работе.
Симптоматика лудомании практически не отличается от других видов зависимостей. Проявляется она следующим образом:
1. Резкое сужение круга интересов
Вся жизнь и мысли сосредоточены вокруг игры. Человек постоянно ищет возможность вернуться к игре. А когда не может этого сделать, придумывает стратегии и мечтает о крупном выигрыше.
2. Беспокойство и раздражение
Вскоре после игры возникает непреодолимая потребность играть снова. По силе и степени влечения это похоже на тягу алкоголика или наркомана. Нередко все это сопровождается бессонницей, головными болями, спадом настроения и снижением концентрации внимания — настоящая ломка.
3. Отсутствие тормозов
Даже в случае выигрыша лудоман не может оторваться от игры. А в случае проигрыша пытается отыграться снова и снова. Поигравшись в прах, он может дать себе слово «завязать», но при первой же возможности меняет решение, не в силах противиться соблазну.
4. Ошибки мышления
Тактические ошибки вводят человека в подобие транса и создают веру в тот самый счастливый день, когда точно повезет. Ставки воспринимаются как сделки, деньги — как игровые фишки. Лудоман верит, что может в любой момент остановиться, а долги непременно вернет с первого же крупного выигрыша. К стратегическим ошибкам можно отнести веру в то, что деньги дарят счастье и решают все проблемы, что большой куш превратит неудачника в победителя. Такие ошибки мышления порождают позитивное отношение к зависимости и мешают признать проблему.
Как правильно лечить лудоманию: основные методы
Как правило, сведения для постановки диагноза специалисты получают от близких лудомана. Сам пациент по разным причинам — чувство вины, стыд или непризнание серьезности проблемы — скрывает важные факты. Если присутствуют неконтролируемая тяга к игре, искаженное восприятие реальности и выраженное ОКР, то амбулаторное лечение может не дать результатов.
Лечение лудомании состоит из комплекса психотерапии с медикаментами:
1. Когнитивная психотерапия помогает проработать ошибки мышления, скорректировать имеющиеся и сформировать новые представления о действительности.
2. Рациональная психотерапия направлена на рассудок и логику. В ней используются разъяснения и доказательства.
3. Суггестивная терапия состоит из внушения бодрствующему пациенту различных установок. При гипносуггестивной терапии пациент погружен в гипнотический сон.
4. Активирующая психотерапия стимулирует к действиям через осознание, что человек сам хозяин своей жизни, может здраво оценивать происходящее с ним, способен ставить цели и достигать их.
5. Аналитическая психотерапия воздействует на бессознательное. Это действенный метод, когда причина игромании — внутренние конфликты, возникшие в результате детских психологических травм.
6. Индивидуальные консультации дополняют групповыми. Оказавшись среди собратьев по несчастью, пациенты легче идут на контакт и раскрываются.
7. Медикаментозное лечение. В случае бессонницы, раздражительности, тревоги назначают снотворные и успокоительные. При депрессивных расстройствах — антидепрессанты.
Александр Ройтман убежден, что для избавления от зависимости прежде всего нужно признать проблему:
— Без этого сделать первый шаг невозможно. Просто честно признай: ты не «немного увлекаешься», ты безнадежно застрял. Признать, что ты зависим, — это как перестать отрицать, что ты не очень умеешь петь в караоке. Это больно, но честно. Важно понять, что это не про азартные игры, а про наличие связи с собой. Ты пытаешься найти счастье в рулетке, но оно никогда не придет. Признай проблему. Звучит банально, но это действительно первый шаг.
Последствия лудомании
Клинический психолог Александр Ройтман довольно образно описывает последствия:
— Игровая зависимость вредит больше, чем кажется. Она забирает не только деньги. Лудомания вытягивает из тебя эмоциональную энергию, уничтожая доверие близких людей. Это как гасить пожар бензином: ты надеешься, что все наладится, а вместо этого становится все хуже и хуже. Вот ты выигрываешь — немного. Мозг кричит: «Мы сделали это!», и ты чувствуешь себя победителем. Потом проигрываешь. «Ерунда, мы вернем свое», — шепчет тебе этот внутренний обманщик. И ты снова ставишь, снова проигрываешь. Рано или поздно ты остаешься без денег, без времени и, возможно, без семьи. Но все еще с убеждением, что еще немного, и все наладится.
Последствия в сухом остатке могут быть довольно печальными. Среди них разрушенная карьера и потеря репутации, банкротство и лишение жилья, разрушение семьи и потеря друзей. Есть и более тяжелые последствия — преступления, совершенные в поисках денег для игры, и попытки самоубийства. По статистике, до 40% лудоманов пытаются покончить с собой (2). Такая игра точно не стоит свеч.
Как избавиться от лудомании самостоятельно
Бывают случаи, когда человек побеждает зависимость сам. Успех зависит от решимости и силы воли. Первый шаг к преодолению зависимости — признать проблему. Как заметил Александр Ройтман, это больно, но честно. Прежде всего перед самим собой.
Дальнейший путь может состоять из следующих шагов:
1. Найти причину
Часто ей оказывается попытка спрятаться от реальности — от потерь и разочарований, проблем и стрессов. Найдите, что именно стало причиной лудомании в вашем случае, и осознайте ее.
2. Учет расходов
Лудомания — довольно затратная зависимость. Осознанное ограничение расходов лишит возможности тратить деньги на игру. Сейчас существует масса приложений для учета расходов и доходов, специальные блокноты
3. Мотивация
Важно поставить себе большую цель — купить машину, квартиру, свозить семью на дорогой курорт. Это поможет ограничить траты, а заодно и даст понимание, для чего вы это делаете и какой бонус получите.
4. Расстановка приоритетов
Разделите лист бумаги пополам. В одной части запишите, что игра заставила потерять. В другой — что можно приобрести, избавившись от зависимости. Так вы наглядно увидите текущую ситуацию и поймете окончательно, зачем бороться.
5. Помощь другим
Отлично подойдет волонтерство во всех его проявлениях: помощь пожилым, забота о бездомных собаках, обустройство детской площадки у дома. Можно также помогать тем, кто оказался в той же беде, став лудоманом.
6. Общение с близкими по духу людьми
Как говорится, найди своих и успокойся. Эффективнее всего спасает любовь. Найдите тех, кто вам близок, или вспомните о тех, кто был важен. Быть среди людей крайне важно.
7. Занятия спортом
Говорят, привычка вырабатывается за 21 день. Бег, ходьба, плавание, занятия в тренажерном зале дисциплинируют и наполняют уверенностью. Попробуйте.
Мнение эксперта
Александр Ройтман считает, что прежде всего нужно научиться заменять азарт другими удовольствиями, а потом заняться возвращением контроля над собственной жизнью:
— Это придет с осознанием, что настоящий выигрыш — не очередной джекпот, а умение жить без зависимости, допускать свои ошибки и строить реальность, которая не требует побегов из нее. Помни, ты не первая жертва системы, которая заставляет тебя собирать нитки. Казино строится на деньги проигравших, а не на деньги победителей. Так что весь этот рискованный бизнес — самая крупная иллюзия успеха, которую можно представить.
Эксперт подчеркнул, что важно ограничить доступ к играм, удалить все приложения. Он порекомендовал начать с постановки маленьких целей: час без игры, три часа, целый день. Александр Ройтман заключил:
— Лудомания — это не просто зависимость. Это попытка заполнить пустоту внутри с помощью неверного инструмента. Ты ищешь адреналин, кайф, ощущение контроля. Но настоящий контроль приходит не тогда, когда ты выигрываешь, а тогда, когда ты решаешь выйти из игры. Как говорится, «дом всегда выигрывает», но твой дом — это не казино. Твой дом — это ты сам.
Профилактические методы игровой зависимости
Проблемами игровой зависимости много лет занимается Калифорнийский комитет CalPG. При этом готовой методички, как не стать игроманом, не существует. Зато комитет разработал ряд следующих советов (4).
|Ограничение
|Нужно определить, сколько времени и денег понадобится на азартную игру. Траты не должны превышать 5% месячного дохода. Не выходите за эти границы. В случае проигрыша не пытайтесь отыграться. Если отвели на игру полчаса или час, покидайте ее по истечении времени
|Игра — это развлечение
|Она не может заменить работу, семью, увлечения, встречи с друзьями. Ценность игры невелика. Реальная жизнь гораздо ценнее
|Настроение
|Никогда не играйте в плохом настроении, унынии и депрессии. Игра должна приносить удовольствие, а не прятать от реальных проблем
|Радость
|Если удалось выиграть, радуйтесь. Но не стоит думать, что это снова повторится. Дом всегда выигрывает
|Ясность мышления
|Избегайте спиртного во время игры. Лучше всего взять с собой друга, который всегда мыслит рационально. И всегда помните о семье — это отрезвляет
|Решение
|Всегда принимайте решение самостоятельно. Не стоит играть просто потому, что кто-то попросил составить компанию. Вы хозяин своей жизни
Список источников
1. Potenza M., Balodis I., Derevensky J., et al. Gambling disorder. Nature Reviews. 2019.
2. Лудомания. Сайт Психотерапевтического центра «ДАР».
3. Профилактика игромании. Сайт Миорской ЦРБ.
Автор: Наталия Чернышова
Эксперт: Александр Ройтман, клинический психолог