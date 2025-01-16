Лудомания: вся жизнь — игра

— Игровая зависимость вредит больше, чем кажется. Она забирает не только деньги. Лудомания вытягивает из тебя эмоциональную энергию, уничтожая доверие близких людей. Это как гасить пожар бензином: ты надеешься, что все наладится, а вместо этого становится все хуже и хуже. Вот ты выигрываешь — немного. Мозг кричит: «Мы сделали это!», и ты чувствуешь себя победителем. Потом проигрываешь. «Ерунда, мы вернем свое», — шепчет тебе этот внутренний обманщик. И ты снова ставишь, снова проигрываешь. Рано или поздно ты остаешься без денег, без времени и, возможно, без семьи. Но все еще с убеждением, что еще немного, и все наладится.