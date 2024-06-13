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Названы самые популярные курорты Черноморского побережья

Список самых популярных направлений для отдыха на Черном море. Рассказываем, какие курорты больше всего востребованы у россиян на Черноморском побережье.

Курорт Черноморского побережья.
Источник: Администрация Краснодарского края

За летний сезон в 2024 году Кубань планирует увеличить турпоток до десяти миллионов человек.

На данный момент отели на Черноморском и Азовском побережьях Краснодарского края забронированы на 70%, в горах — на 60%, об этом сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (1).

Особенно востребованы у туристов курорты Анапы, Геленджика, Новороссийска, Сочи, а также Туапсинского района. Об этом свидетельствует глубина бронирований: на данный момент она составляет восемь месяцев.

Новость

Сейчас Черноморские курорты предлагают россиянам размещение в гостиницах разных категорий: от пятизвездочных до маленьких отелей. Большее число бронирований приходится на отели три звезды — 73%. Далее в рейтинге располагаются гостиницы четыре звезды — 67% и пять звезд — 65%.

В Краснодарском крае более 3 тыс. объектов размещения прошли классификацию. В их число вошло более 300 гостиниц категорий 4−5 звезд. Наибольшее количество таких отелей расположено в Сочи, Анапе и Геленджике.

Список источников

1. Официальный сайт губернатора Краснодарского края. URL:

Автор: Елизавета Чеботарева