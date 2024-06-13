Названы самые популярные курорты Черноморского побережья

Сейчас Черноморские курорты предлагают россиянам размещение в гостиницах разных категорий: от пятизвездочных до маленьких отелей. Большее число бронирований приходится на отели три звезды — 73%. Далее в рейтинге располагаются гостиницы четыре звезды — 67% и пять звезд — 65%.