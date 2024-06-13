Названы самые популярные курорты Черноморского побережья

За летний сезон в 2024 году Кубань планирует увеличить турпоток до десяти миллионов человек.
На данный момент отели на Черноморском и Азовском побережьях Краснодарского края забронированы на 70%, в горах — на 60%, об этом сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (1).
Особенно востребованы у туристов курорты Анапы, Геленджика, Новороссийска, Сочи, а также Туапсинского района. Об этом свидетельствует глубина бронирований: на данный момент она составляет восемь месяцев.
Сейчас Черноморские курорты предлагают россиянам размещение в гостиницах разных категорий: от пятизвездочных до маленьких отелей. Большее число бронирований приходится на отели три звезды — 73%. Далее в рейтинге располагаются гостиницы четыре звезды — 67% и пять звезд — 65%.
В Краснодарском крае более 3 тыс. объектов размещения прошли классификацию. В их число вошло более 300 гостиниц категорий 4−5 звезд. Наибольшее количество таких отелей расположено в Сочи, Анапе и Геленджике.
Список источников
1. Официальный сайт губернатора Краснодарского края. URL:
Автор: Елизавета Чеботарева