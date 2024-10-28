Лучший возраст. Психолог нарисовал портрет современных бабушек и дедушек

Современные бабушки и дедушки стали более пластичными, более целеустремленными. Помимо семьи у них есть и другие интересы и свои хобби. Не зря мы говорим про такие понятия, как здоровое благополучное и активное старение. Но, конечно же, система ценностей современных бабушек и дедушек несколько поменялась. Сохраняется определенная жертвенность, самоотдача из системных ценностей, но нужно понимать, что старшее поколение стало более здорово ориентированным.