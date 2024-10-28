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Лучший возраст. Психолог нарисовал портрет современных бабушек и дедушек

Старшие члены семьи во все времена пользовались особым уважением. И они всегда имеют свою собственную роль в семье. Однако не секрет, что современные бабушки и дедушки заметно отличаются от поколений предыдущих.

Источник: Freepik

День бабушек и дедушек отмечают сегодня в России. Эти члены семьи всегда стоят на особом положении — пользуются заслуженным уважением и любовью. Внукам проводить с ними время интересно, ведь они всегда узнают много нового. Детям родители в возрасте оказывают максимальную помощь в том, чо подхватывают их детей, давая возможность работать.

Но, конечно же, не секрет, что современные бабушки и дедушки существенно отличаются от поколений прошлого. Сегодня бабушка — это уже не старушка в платочке и на лавочке у дома. А вполне активная и деятельная женщина. Дедушки — это тоже не сгорбленные старички, а занятые мужчины, интересующиеся огромным количеством различных новинок.

О том, какой портрет бабушек и дедушек сегодня можно нарисовать, и какие у них есть особенности, aif.ru рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.

Современные бабушки и дедушки стали более пластичными, более целеустремленными. Помимо семьи у них есть и другие интересы и свои хобби. Не зря мы говорим про такие понятия, как здоровое благополучное и активное старение. Но, конечно же, система ценностей современных бабушек и дедушек несколько поменялась. Сохраняется определенная жертвенность, самоотдача из системных ценностей, но нужно понимать, что старшее поколение стало более здорово ориентированным.

При этом есть и негативная сторона — они еще и более проблемно-ориентированные. Отсюда частые стрессы, проблемы со сном, растет и гериатрическая депрессия, то есть депрессия старческого и пожилого возраста.

Современные бабушки и дедушки стали больше заботиться о своем здоровье, заняты здоровосберегающим поведением и профилактикой. Огромное количество современных пенсионеров, обладая огромным когнитивным резервом и когнитивной гибкостью, очень много чем интересуются — информационными технологиям, психологией и даже психоанализом, им интересно понимать, как они функционируют.

Но, к сожалению, даже такие активные пожилые люди все равно остаются подвержеными обману, мошенничествам, манипуляциям. Нередко они сталкиваются с виктимизацией, травлей. Бывает, что их пытаются эксплуатировать собственные близкие, что очень их ранит.

Также наблюдается такая ситуация, что огромное количество современных бабушек и дедушек хоть и стали более когнитивно свободными, при этом стали и эмоционально более чувствительными. Они воспринимают все слишком близко к сердцу.

А еще они затоплены негативными эмоциями, как например, обида, острое раздражение. Это вызвано и внтуриличностными конфликтами, и рядом внешним обстоятельств, что может стать причиной выгорания старшего поколения. И можно заметить, что у всего есть цена: с одной стороны много-много возможностей, с другой — повышенная эмоциональная чувствительность.

Чему учат внуков?

Естественно, старшее поколение, как и всегда, играет важную роль в жизни подрастающего поколения. Первое, чему учат современные бабушки и дедушки своих внуков — на своем примере целеустремленности и эмоциональности. Они показывают, опять же на своем примере, как относятся к определенным ценностям, действительно показывают свое неравнодушие к детям.

Очень важный вклад современных бабушек и дедушек в контроль поведения и эмоциональную регуляцию, в развитие воли — это фундаментальный вклад. Также они помогают развивать преемственность поколений.

Современные бабушки и дедушки способствуют формированию у внуков вкуса — эстетического, вкуса к еде, к этикету, построению отношений, к ухаживанию, ко внешности.

Важно уважать пожилых людей, прислушиваться к их мнению и стараться перенять у них опыт — ведь людям в возрасте всегда есть чем поделиться и что рассказать.