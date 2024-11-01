Лучший хоррор 2024 года: о чем нашумевший фильм «Субстанция»

19 сентября в России состоялась премьера фильма Корали Фарже «Субстанция». На сегодняшний день кинокартина с эпатажными Деми Мур и Маргарет Куолли в главных ролях получила хорошие отзывы и собрала приличные кассовые сборы для высококонцептуальной и малобюджетной кинокартины. Давайте вместе с редакцией ВФокусе Mail разберемся, чем обусловлена популярность фильма, в чем заключается смысл и стоит ли его вообще смотреть. Внимание: будут спойлеры.
Сюжет фильма «Субстанция»
Элизабет Спаркл, некогда популярная актриса с 40-летним опытом, обладательница престижной награды «Оскар», однажды понимает, что слава и молодость покинули ее безвозвратно. Теперь постаревшая звезда вынуждена зарабатывать на жизнь, снимаясь в утреннем шоу и одновременно выставляя себя на посмешище. Однако и с этой программы со временем ее увольняет продюсер из-за неприличного для телевидения возраста.
Отчаявшаяся Элизабет решает взять ситуацию под контроль, приняв участие в сомнительном эксперименте с названием «Субстанция». Ей обещают, что после инъекции из ее тела «родится» ее молодая и привлекательная версия. Впрочем, так и происходит. Возникшее существо называет себя Сью, она становится новой ведущей утреннего шоу, откуда ранее уволили Элизабет.
Казалось бы, желаемое достигнуто, ведь молодость — подконтрольна, но, как это обычно бывает, есть нюанс: девушки должны меняться местами каждую неделю, пока одна бодрствует, вторая пребывает в «коме».
Когда главная роль выпадает Сью, она должна подкармливать Элизабет специальной жидкостью, а также вытаскивать из ее позвоночника стабилизирующее вещество, пока та находится в отключке. Увы, новоиспеченная звезда решает жить своей жизнью, поэтому она меняет правила. Тогда и начинается все веселье.
Какие актеры снялись в фильме «Субстанция»
Главные роли достались неподражаемой Деми Мур, сыгравшей постаревшую киноактрису, и молодой звезде Голливуда — Маргарет Куолли. Она исполнила роль Сью.
В фильме также снимались:
- Деннис Куэйд;
- Хьюго Диего Гарсия;
- Оскар Лесаж;
- Гор Абрамс;
- Винсент Колумб;
- Джозеф Бальдеррама;
- Мэттью Геци;
- Тиффани Хофстеттер.
Критики отмечают, что актерский состав фильма подобран идеально, поэтому на миг можно забыть, что противостояние на экране происходит между Элизабет и Сью, а не самими Деми и Маргарет.
Кто срежиссировал фильм «Субстанция»
Режиссером и сценаристом фильма выступила Корали Фарже, для которой кинокартина стала третьим проектом после боевика «Выжившая» 2017 года и сериала для Netflix «Песочный человек».
Какие смыслы у фильма «Субстанция»
Фильм затрагивает несколько актуальных для современности проблем. В фокусе внимания находится очевидный культ молодости и красоты, ради которых женщины готовы не только лечь под скальпель пластического хирурга, но и ввести в свой организм непонятную субстанцию.
Иронично, что действие фильма неразрывно связано с действительностью, ведь недавно Голливуд ввел тренд на «Оземпик», медицинский препарат, который звезды и инфлюенсеры принимают не по назначению, чтобы быстро похудеть. Не секрет, что эксперты из области здравоохранения многократно предупреждали о вреде препарата, однако кого волнует здоровье, если на кону стоит красота.
Не менее важную роль в фильме занимает тема нездорового карьеризма. Элизабет ради продления своей карьеры готова пойти на все, не задумываясь о последствиях. Будут вытаскивать стабилизирующее вещество из позвоночника? Придется валяться неделями без сознания? Не проблема, если ради этого вновь можно будет оказаться в лучах славы.
Отдельное внимание Фарже, будучи режиссером-женщиной в патриархальном мире Голливуда, уделяет внимание объективизации женщин. Как только Элизабет перестает быть желанной и утрачивает свою молодость, она становится ненужной и легко заменимой. Получается, что в «Субстанции» есть прямой намек на то, что Голливуд, как и весь мир, это лишь «фабрика» — как только «игрушка» устареет, ее место займет усовершенствованная копия.
Фардже, автор сценария и режиссер фильма, превращает поиски «источника молодости» в спектакль, залитый кровью и неоном. Хотя для нашего времени это может показаться поучительной историей, ужасы, лежащие в основе «Субстанции», были с нами на протяжении многих лет, и проблемы, которые раскрывает фильм, гораздо глубже, чем просто поверхностные.
Казалось бы, драматичность сюжета достигнута, но не тут то было: Фарже затрагивает животрепещущую проблему неизвестности вектора развития научного прогресса. Сможет ли человек противостоять своей улучшенной версии, полученной благодаря биотехнологиям? Даже если сейчас все это кажется сказкой, в будущем генная инженерия и биотехнология вполне смогут создать пародию на субстанцию, только в реальной жизни. И прибегнут ли люди к ее использованию — неизвестно.
На какие фильмы есть отсылки у кинокартины «Субстанция»
Режиссерская работа Фарже не только затрагивает актуальные проблемы современности, но и имеет множество отсылок к таким шедеврам Кубрика, Хичкока и Линча, как «Сияние», «Психо», «Шоссе в никуда» и «2001 год: Космическая одиссея».
Стоит ли смотреть фильм: отзывы критиков
Некоторые фильмы определенно стоит посмотреть, даже если в конечном итоге они вам не понравятся. Однако решать, уделить ли 2 часа 20 минут на нашумевшую «Субстанцию», по-прежнему именно вам. Чтобы было легче определиться, собрали комментарии критиков о кинокартине в одном месте.
«Субстанция» не просто напоминает нам об абсурдных стандартах женской красоты и разрушительной силе знаменитостей, но и поворачивает зеркало вспять. Самая острая критика касается не тел, а того, как мы приучили себя смотреть на эти тела. Фильм, что вполне уместно, является зеркалом, и наш дискомфорт раскрывает наши собственные скрытые предубеждения и страхи по поводу самих себя.
Дерзко грубый, порочно умный и, возможно, звездный час Деми Мур, «Субстанция» — это захватывающий дух подвиг сценариста и режиссера Корали Фарджит.
«Субстанция» — лучший и самый безумный фильм года (на данный момент)… как пульсирующий, стремительный блицкриг чистой зрелищности, это нескончаемый восторг.
Глубоко внутри всех этих сочащихся спинномозговых жидкостей и гнойничковых наростов есть зерно правдоподобия: суть погружает нас в безумную, дезориентирующую эмоциональную бойню менопаузы так, как это удавалось немногим другим фильмам.
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