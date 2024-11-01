Лучший хоррор 2024 года: о чем нашумевший фильм «Субстанция»

Казалось бы, драматичность сюжета достигнута, но не тут то было: Фарже затрагивает животрепещущую проблему неизвестности вектора развития научного прогресса. Сможет ли человек противостоять своей улучшенной версии, полученной благодаря биотехнологиям? Даже если сейчас все это кажется сказкой, в будущем генная инженерия и биотехнология вполне смогут создать пародию на субстанцию, только в реальной жизни. И прибегнут ли люди к ее использованию — неизвестно.