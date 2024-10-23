Лучший друг: что люди доверяют искусственному интеллекту

Для комфортного взаимодействия с ИИ важно осознавать свои границы. По мнению психолога, мы на автомате нажимаем кнопки, не читая соглашения мелким шрифтом, из-за чего в будущем эти границы сотрутся. Связано это с тем, что потребность снять ответственность за бесконечные проблемы этого мира у современного человека выше, чем потребность в сетевой безопасности.