Лучший друг: что люди доверяют искусственному интеллекту

В последнее время искусственный интеллект поражает своими способностями, но пугает некоторых пользователей. Так, например, обращаясь с нейросетью, кто-то не боится выражать все накопленные эмоции, в то время как другие говорят с ней более сдержанно.
Кандидат психологических наук Елена Леонтьева провела исследование и узнала, как люди относятся к ИИ и какие решения проблем доверяют. Результаты публикует журнал «Нож».
Предпочтения в диалоге с искусственным интеллектом
В исследовании участвовали 255 человек. Из них 43% людей воспринимают ИИ как друга, 35% — как эксперта, 31% — как слугу. Добровольцы также рассказали, что они относятся к нейросетям как к:
- человеку;
- помощнику;
- тому, чего стоит опасаться;
- чему-то обезличенному;
- компьютеру;
- тому, что надо уважать;
- новому типу собеседника;
- ученику.
Участники готовы доверить ИИ решения таких проблем, как выбор партнера для свиданий (43%), судебные решения (34,4%), медицинские решения (44,3%).
Люди доверяют ИИ в привычных ситуациях, но в личных вопросах все же предпочитают опираться на свою интуицию и жизненный опыт. Однако в вопросах правосудия и медицины, то есть там, где есть неопределенность и страх, человек скорее доверится нейросети.
Страхи взаимодействия с ИИ
Оказалось, что 21% участников боятся искусственного интеллекта и стараются его избегать. У них нейросети связаны с ощущением небезопасности и отсутствием контроля.
При этом женщины в четыре раза чаще мужчин с опасением относятся к искусственному интеллекту. Возможно, им необходим больший контроль и дифференциация при принятии решений в ущерб технологическому удобству.
Для комфортного взаимодействия с ИИ важно осознавать свои границы. По мнению психолога, мы на автомате нажимаем кнопки, не читая соглашения мелким шрифтом, из-за чего в будущем эти границы сотрутся. Связано это с тем, что потребность снять ответственность за бесконечные проблемы этого мира у современного человека выше, чем потребность в сетевой безопасности.
В идеале, позиция человека в отношениях с ИИ могла бы быть такой: «Служи и помогай мне, но я контролирую тебя и могу остановить в любой момент».
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