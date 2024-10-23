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Лучший друг: что люди доверяют искусственному интеллекту

От выбора партнера до лечения заболеваний.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В последнее время искусственный интеллект поражает своими способностями, но пугает некоторых пользователей. Так, например, обращаясь с нейросетью, кто-то не боится выражать все накопленные эмоции, в то время как другие говорят с ней более сдержанно.

Кандидат психологических наук Елена Леонтьева провела исследование и узнала, как люди относятся к ИИ и какие решения проблем доверяют. Результаты публикует журнал «Нож».

Предпочтения в диалоге с искусственным интеллектом

В исследовании участвовали 255 человек. Из них 43% людей воспринимают ИИ как друга, 35% — как эксперта, 31% — как слугу. Добровольцы также рассказали, что они относятся к нейросетям как к:

  • человеку;
  • помощнику;
  • тому, чего стоит опасаться;
  • чему-то обезличенному;
  • компьютеру;
  • тому, что надо уважать;
  • новому типу собеседника;
  • ученику.

Участники готовы доверить ИИ решения таких проблем, как выбор партнера для свиданий (43%), судебные решения (34,4%), медицинские решения (44,3%).

Люди доверяют ИИ в привычных ситуациях, но в личных вопросах все же предпочитают опираться на свою интуицию и жизненный опыт. Однако в вопросах правосудия и медицины, то есть там, где есть неопределенность и страх, человек скорее доверится нейросети.

Страхи взаимодействия с ИИ

Оказалось, что 21% участников боятся искусственного интеллекта и стараются его избегать. У них нейросети связаны с ощущением небезопасности и отсутствием контроля.

При этом женщины в четыре раза чаще мужчин с опасением относятся к искусственному интеллекту. Возможно, им необходим больший контроль и дифференциация при принятии решений в ущерб технологическому удобству.

Для комфортного взаимодействия с ИИ важно осознавать свои границы. По мнению психолога, мы на автомате нажимаем кнопки, не читая соглашения мелким шрифтом, из-за чего в будущем эти границы сотрутся. Связано это с тем, что потребность снять ответственность за бесконечные проблемы этого мира у современного человека выше, чем потребность в сетевой безопасности.

В идеале, позиция человека в отношениях с ИИ могла бы быть такой: «Служи и помогай мне, но я контролирую тебя и могу остановить в любой момент».

Ранее эксперты оценили возможность ИИ заменить журналистов.