Лучший день для бракосочетания: приметы на 7 октября

Кроме брачных, любые сделки в этот день запрещены. Иначе они станут неудачными. Нельзя приглашать родственников в дом, это приведет к разногласиям с ними. Не рекомендуется зажигать огонь или же можно делать это только после захода солнца. Тогда пламя принесет богатство и удачу. Запрещается брать или давать деньги взаймы. Нельзя устраивать беспорядок в доме. Не стоит бездельничать.