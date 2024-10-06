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Лучший день для бракосочетания: приметы на 7 октября

Ростовская область, 6 октября 2024. DON24.RU. Православная церковь 7 октября чтит память святой Феклы Иконийской, которая посвятила свою жизнь служению Богу и проповедованию христианства. С раннего утра в этот день всегда было принято начинать дела. Он идеально подходит для рукоделия.

Источник: Reuters

На Руси было принято играть свадьбы 7 октября. Считалось, что брак, заключенный в эту календарную дату, увенчается пожизненным успехом.

«На Феклу дергай свеклу», — говорили крестьяне, поэтому активно собирали остатки урожая, в частности свеклу, из которой обязательно готовили свекольник.

Также это был завершающий день сбора белых грибов, которые потом зажаривались с картофелем и луком.

Что нельзя делать 7 октября 2024

Кроме брачных, любые сделки в этот день запрещены. Иначе они станут неудачными. Нельзя приглашать родственников в дом, это приведет к разногласиям с ними. Не рекомендуется зажигать огонь или же можно делать это только после захода солнца. Тогда пламя принесет богатство и удачу. Запрещается брать или давать деньги взаймы. Нельзя устраивать беспорядок в доме. Не стоит бездельничать.

Именины 7 октября отмечают Сергий, Петр, Павел, Никандр, Коприй, Давид, Галактион, Владислав, Виталий, Василий, Андрей, Спиридон, Стефан, Фекла.