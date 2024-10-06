Лучший день для бракосочетания: приметы на 7 октября

На Руси было принято играть свадьбы 7 октября. Считалось, что брак, заключенный в эту календарную дату, увенчается пожизненным успехом.
«На Феклу дергай свеклу», — говорили крестьяне, поэтому активно собирали остатки урожая, в частности свеклу, из которой обязательно готовили свекольник.
Также это был завершающий день сбора белых грибов, которые потом зажаривались с картофелем и луком.
Что нельзя делать 7 октября 2024
Кроме брачных, любые сделки в этот день запрещены. Иначе они станут неудачными. Нельзя приглашать родственников в дом, это приведет к разногласиям с ними. Не рекомендуется зажигать огонь или же можно делать это только после захода солнца. Тогда пламя принесет богатство и удачу. Запрещается брать или давать деньги взаймы. Нельзя устраивать беспорядок в доме. Не стоит бездельничать.
Именины 7 октября отмечают Сергий, Петр, Павел, Никандр, Коприй, Давид, Галактион, Владислав, Виталий, Василий, Андрей, Спиридон, Стефан, Фекла.