Лучшие русскоязычные поп-альбомы 2024 года

В 2024-м в российских чартах преимущественно доминировал хип-хоп, но это не помешало нам заметить и по достоинству оценить свежие работы поп-артистов. В этой подборке вас ждут пять пластинок, среди которых есть и возвращение большой звезды, и мрачный электронный эксперимент альтпоп-певицы, и уверенный сольный дебют артистки, известной по громким фитам.
Дора — LOVESONGS.
Rhymes Music Inc.
Некогда главная героиня мемов про заводчан, чья работа становится лучше, стоит им услышать её девичий голос под электрогитары, больше не выпускает «милый» рок. Вернувшись с новой пластинкой спустя 2,5 года после выхода полноформатника MISS (2022), Дора продолжает двигаться в направлении поп-R&B и делает это весьма уверенно.
LOVESONGS, как можно догадаться по названию, посвящен любви в различных её проявлениях. Здесь есть песни о захлестывающих с головой чувствах, ярких моментах близости, непростых отношениях с охладевшим партнером и болезненном расставании. Героиня Доры взрослеет, не забывая при этом наслаждаться своей молодостью, и приходит в итоге к мыслям о самой главной любви в своей жизни — любви к себе.
На фитах здесь можно встретить Мэйби Бэйби, луни ану, АКУЛИЧ и lowlife. Они органично вписались в продолжение поп-R&B-эры Доры, украсив LOVESONGS своими куплетами.
Mirèle — Мрак привет.
radugasuperlabel.
Ева Гурари, она же Mirèle, не просто так назвала эту пластинку своим «самым личным и тяжёлым» альбомом. «Мрак привет» представляет собой мрачный альтпоп, до краев наполненный кровоточащей любовной лирикой. Лейтмотивом через песни сквозит тема пережитой артисткой депрессии. Название же отсылает к надписи, которую она сделала на потолке своей комнаты в подростковом возрасте.
Это могло бы звучать как идеальный саундтрек для выкапывания себе умиральной ямы, однако в сочетании с танцевальной электроникой, которой на пластинке оказалось немало, альбом обрел вечериночный потенциал. Стараниями Ильи Гадаева из CREAM SODA, DVRST, BORIS REDWALL, Biicla, Zarya, Lipelis и других приглашённых артистов «Мрак привет» искрит гиперпопом, драм-н-бейсом, гэриджем, синтвейвом и другими жанрами.
Mary Gu — luvcore.
S&P Digital.
Второй полноформатник в дискографии Мэри начинается с записи её звонка маме, во время которого певица спрашивает: «Что такое любовь?» После этого вас ждёт не только ответ от близкого человека артистки, но и девять треков, посвящённых тому самому чувству. Лирику о переживании разрыва, искристой влюблённости, разочарования и тоски обрамляет поп с вкраплениями R&B и хип-хопа, за который ответственны OG Buda и Ramil" на фитах.
Если после Доры вам будет уже достаточно поп-R&B, обратите внимание на делюкс-версию luvcore — расширенный вариант пластинки утяжелен поп-роком.
MONA — Дневник памяти.
VK Records.
Дебютный альбом единственной девушки на лейбле RAAVA MUSIC, известной широкому слушателю в основном по фитам с Бастой, ELMAN и группой «Три дня дождя». Название «Дневник памяти» отсылает к культовому романтическому фильму с Райаном Гослингом и Рейчел Макадамс.
Свой первый лонгплей MONA посвятила личным историям: почти все песни связаны с определённым этапом её жизни и определённым человеком. В «Дневнике памяти» есть место любви, потерям, срывам, паническим атакам, принятию и мажорной ноте в конце пластинки.
На фитах отметились MACAN, Гио Пика и Navai, разнообразив поп-альбом примесью хип-хопа, неошансона и кальян-рэпа. Как итог, получился уверенный и очень искренний дебютник, треки из которого сразу же отправились штурмовать чарты.
ZOLOTO — Перевоплотиться.
ZOLOTO.
Создатель проекта ZOLOTO и по совместительству единственный мужчина в подборке Владимир Золотухин пересобрал свою группу и выдал поп-рок-альбом, который изначально вообще не планировал выпускать. По словам музыканта, в один прекрасный момент он решил перебрать «песни из погреба», сочинённые 5−10 лет назад, и в процессе насобирал на полноценный полноформатник. Так, собственно, и появилась идея создания «Перевоплотиться».
Альбом состоит из стадионной гитарной музыки, вдохновлённой сёрф-роком и пластинкой Джеффа Бакли Grace (1994). В нем ретро-звук встречается со строчкам про погасших рэп-звезд, вопросами о нерушимости собственной маленькой жизни, темами любви, тоски и одиночества в большом городе.
«Перевоплотиться» — это не только неожиданное завершение подборки, на 80% состоящей из женских релизов о любви. Это ещё и прекрасный саундтрек для окончания года, если вы в преддверии праздников хотите порефлексировать и капельку похандрить, а не пускаться во все тяжкие в компании Мэрайи Кэри.
В 2024-м вышло действительно немало достойных поп-альбомов, которые, к сожалению, в силу формата топ-5 мы не смогли включить в список. Послушать их, а также свежие релизы в других жанрах можно в HiFi-стриминге Звук. Доступ к платформе входит в подписку «СберПрайм» вместе с другими сервисами. Для читателей Звук Медиа действует специальное предложение.