Лучшие русскоязычные поп-альбомы 2024 года

Второй полноформатник в дискографии Мэри начинается с записи её звонка маме, во время которого певица спрашивает: «Что такое любовь?» После этого вас ждёт не только ответ от близкого человека артистки, но и девять треков, посвящённых тому самому чувству. Лирику о переживании разрыва, искристой влюблённости, разочарования и тоски обрамляет поп с вкраплениями R&B и хип-хопа, за который ответственны OG Buda и Ramil" на фитах.