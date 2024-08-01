Топ-15 лучших отелей Турции в 2024 году: для семейного отдыха и романтичного отпуска вдвоем

Высококлассный отель площадью 405 000 кв. м и протяженностью пляжа 700 м. В нем каждая деталь продумана до мелочей для комфортного отдыха с семьей. В детском клубе проходят мастер-классы, игры и танцы с маленькими гостями. Ресторан предлагает широкий выбор детских блюд, также можно воспользоваться блендером и микроволновой печью для приготовления детского питания. Взрослые могут попробовать себя в кроссфите или другой спортивной активности, а вечером посмотреть яркое шоу от артистов мирового класса. Помимо этого, гостям доступен бесплатный трансфер и возможность посетить один из самых знаменитых парков развлечений в Турции.