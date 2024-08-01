Топ-15 лучших отелей Турции в 2024 году: для семейного отдыха и романтичного отпуска вдвоем

Подготовка к долгожданному отпуску — всегда волнующий момент. Особенно если вы планируете поездку в Турцию, где количество отелей ежегодно растет, а предложения становятся все более привлекательными. Чтобы облегчить выбор, мы составили подборку лучших отелей Турции 2024 года, основанную на рейтингах сайтов-агрегаторов и отзывах туристов.
Курорты Турции
Многообразие турецких курортов притягивает путешественников из разных уголков планеты. Рассмотрим краткую информацию о каждом регионе страны.
|Курорт
|Особенности
|Тип пляжа
|Анталья
|Хорошая инфраструктура большого города, достопримечательности, развлечения для всей семьи
|Песчаные, галечные. Лидер Турции по количеству пляжей с «Голубым флагом»
|Аланья
|Большой выбор недорогих семейных отелей
|Песчаные, с мелкой галькой
|Белек
|Дорогой курорт с шикарными отелями
|Песчаные
|Бодрум
|Город для молодежи, внешне напоминающий Грецию
|Галечные
|Даламан
|Развивающийся курорт с термальными источниками и лечебными грязями
|Песчаные
|Кемер
|Экологичный курорт в окружении гор и хвойных лесов
|Галечные
|Кушадасы
|Небольшой портовый город, в котором останавливаются круизные лайнеры
|Песчаные
|Мармарис
|Яркая ночная жизнь, бары, спокойное море и горы
|Песчаные, песчано-галечные
|Сиде
|Курорт с богатой историей и руинами древнего города
|Песчаные, песчано-галечные
|Фетхие
|Зеленый курорт для любителей спокойствия и водных видов спорта
|Песчаные, песчано-галечные
Топ-5 лучших отелей «5 звезд» в Турции
Здесь найдутся локации для тех, кто ценит комфорт, высокий уровень сервиса, стильные интерьеры и изысканную кухню.
1. Acanthus & Cennet Barut Collection
Отель с высоким уровнем обслуживания и элегантными интерьерами, который подойдет как для спокойного отдыха со второй половиной, так и для всей семьи. Для удобства гостей разработано мобильное приложение, в котором представлена информация обо всех активностях, также есть возможность забронировать столики в ресторанах а-ля карт. Семьи с младенцами могут взять в аренду необходимые принадлежности и за дополнительную плату воспользоваться услугами няни.
Условия
Основная информация об отеле представлена в таблице.
|Курорт
|Сиде
|Да
|Система «все включено»
|Береговая линия
|Первая
|Собственный пляж
|Да
|Покрытие пляжа
|Песок
|Год постройки
|2016 г.
|Бассейн
|Да
|Фитнес-центр
|Да
|Бесплатный Wi-Fi
|Да
|Спа-центр
|За дополнительную плату
|Детский клуб
|Да
|Водные горки
|Нет
|Анимация
|Для взрослых и детей
|Стоимость проживания с питанием на 1 человека на 7 дней
|От 230 554 руб.
Рейтинг на агрегаторах
Оценки пользователей отеля на популярных онлайн-платформах:
- Booking: 9,5 из 10;
- Островок: 10 из 10;
- Яндекс Путешествия: 4,6 из 5;
- Level.Travel: 9,9 из 10;
- Травелата: 5 из 5;
- Onlinetours.ru: 9,7 из 10.
2. Rixos Premium Belek Hotel
Высококлассный отель площадью 405 000 кв. м и протяженностью пляжа 700 м. В нем каждая деталь продумана до мелочей для комфортного отдыха с семьей. В детском клубе проходят мастер-классы, игры и танцы с маленькими гостями. Ресторан предлагает широкий выбор детских блюд, также можно воспользоваться блендером и микроволновой печью для приготовления детского питания. Взрослые могут попробовать себя в кроссфите или другой спортивной активности, а вечером посмотреть яркое шоу от артистов мирового класса. Помимо этого, гостям доступен бесплатный трансфер и возможность посетить один из самых знаменитых парков развлечений в Турции.
Условия
Основная информация об отеле представлена в таблице.
|Курорт
|Белек
|Да
|Система «все включено»
|Береговая линия
|Первая
|Собственный пляж
|Да
|Покрытие пляжа
|Песок
|Год постройки
|2005 г., реновация в 2017 г.
|Бассейн
|Да
|Фитнес-центр
|Да
|Бесплатный Wi-Fi
|Да
|Спа-центр
|За дополнительную плату
|Детский клуб
|Да
|Водные горки
|Да
|Анимация
|Для взрослых и детей
|Стоимость проживания с питанием на 1 человека на 7 дней
|От 349 434 руб.
Рейтинг на агрегаторах
Оценки пользователей отеля на популярных онлайн-платформах:
- Booking: 9,4 из 10;
- Островок: 9 из 10;
- Яндекс Путешествия: 5 из 5;
- Level.Travel: 9,8 из 10;
- Травелата: 5 из 5;
- Onlinetours.ru: 9,3 из 10.
3. Lara Barut Collection
Локация с большой территорией и разнообразной инфраструктурой, включающей в себя девять ресторанов а-ля карт, бары, детский клуб, большой фитнес-центр, спортивные площадки для различных активностей, в том числе мини-гольфа. Есть здесь и кинозал для маленьких гостей, а также пляж, доступный исключительно для взрослых, и номера с собственной сауной, джакузи и выходом к бассейну.
Условия
Основная информация об отеле представлена в таблице.
|Курорт
|Анталья
|Система «все включено»
|Да
|Береговая линия
|Первая
|Собственный пляж
|Да
|Покрытие пляжа
|Песок
|Год постройки
|2005 г., реновация в 2022 г.
|Бассейн
|Да
|Фитнес-центр
|Да
|Бесплатный Wi-Fi
|Да
|Спа-центр
|За дополнительную плату
|Детский клуб
|Да
|Водные горки
|Да
|Анимация
|Для взрослых и детей
|Стоимость проживания с питанием на 1 человека на 7 дней
|От 272 388 руб.
Рейтинг на агрегаторах
Оценки пользователей отеля на популярных онлайн-платформах:
- Booking: 9,4 из 10;
- Островок: 10 из 10;
- Яндекс Путешествия: 5 из 5;
- Level.Travel: 9,9 из 10;
- Травелата: 4 из 5;
- Onlinetours.ru: 9,6 из 10.
4. Delphin Deluxe Resort
На территории отеля есть не только классические развлечения, но и небольшой парк аттракционов для малышей. Также здесь можно поиграть в компьютерные игры, боулинг и бильярд или научиться плавать под водой. В стоимость проживания включено посещение сауны и хаммама.
Условия
Основная информация об отеле представлена в таблице.
|Курорт
|Аланья
|Да
|Система «все включено»
|Береговая линия
|Первая
|Собственный пляж
|Да
|Покрытие пляжа
|Песчано-галечное
|Год постройки
|2001 г., реновация в 2014 г.
|Бассейн
|Да
|Фитнес-центр
|Да
|Бесплатный Wi-Fi
|Да
|Спа-центр
|За дополнительную плату
|Детский клуб
|Да
|Водные горки
|Да
|Анимация
|Для взрослых и детей
|Стоимость проживания с питанием на 1 человека на 7 дней
|От 149 358 руб.
Рейтинг на агрегаторах
Оценки пользователей отеля на популярных онлайн-платформах:
- Booking: 9,4 из 10;
- Островок: 10 из 10;
- Яндекс Путешествия: 5 из 5;
- Level.Travel: 9,8 из 10;
- Травелата: 5 из 5;
- Onlinetours.ru: 9,6 из 10.
5. Gloria Serenity Resort
Отель класса люкс с большой зеленой территорией и просторным спа-центром площадью 3500 кв. м. Рядом находятся два других отеля сети, инфраструктурой которых могут бесплатно пользоваться гости Gloria Serenity Resort. Добраться туда можно на специальных шаттлах. Недалеко есть крупный спортивный центр и ночной клуб.
Условия
Основная информация об отеле представлена в таблице.
|Курорт
|Белек
|Система «все включено»
|Да
|Береговая линия
|Первая
|Собственный пляж
|Да
|Покрытие пляжа
|Песок
|Год постройки
|2001 г., реновация в 2009 г.
|Бассейн
|Да
|Фитнес-центр
|Да
|Бесплатный Wi-Fi
|Да
|Спа-центр
|За дополнительную плату
|Детский клуб
|В отеле Gloria Golf Resort по соседству
|Водные горки
|В отеле Gloria Golf Resort по соседству
|Анимация
|Для взрослых и детей
|Стоимость проживания с питанием на 1 человека на 7 дней
|От 287 718 руб.
Рейтинг на агрегаторах
Оценки пользователей отеля на популярных онлайн-платформах:
- Booking: 9,3 из 10;
- Островок: 10 из 10;
- Яндекс Путешествия: 5 из 5;
- Level.Travel: 9,8 из 10;
- Травелата: 4,7 из 5;
- Onlinetours.ru: 9,4 из 10.
Топ-5 недорогих отелей «4 звезды» в Турции
В этой подборке представлены локации с приятным сочетанием цены и качества для комфортного отдыха.
1. Club Hotel Belpinar
Отель для бюджетного семейного отдыха с детским клубом и анимацией для всех поколений. Территория разделена на две части: в первой находятся ресторан, бассейн и пляж, а во второй — спа-центр и жилые корпуса. Их соединяет подземный переход.
Условия
Основная информация об отеле представлена в таблице.
|Курорт
|Кемер
|Система «все включено»
|Да
|Береговая линия
|Первая
|Собственный пляж
|Да
|Покрытие пляжа
|Песчано-галечное
|Год постройки
|1991 г., реновация в 2012 г.
|Бассейн
|Да
|Фитнес-центр
|Да
|Бесплатный Wi-Fi
|В общественных местах
|Спа-центр
|За дополнительную плату
|Детский клуб
|Да
|Водные горки
|Да
|Анимация
|Для взрослых и детей
|Стоимость проживания с питанием на 1 человека на 7 дней
|От 51 011 руб.
Рейтинг на агрегаторах
Оценки пользователей отеля на популярных онлайн-платформах:
- Booking: 8,8 из 10;
- Яндекс Путешествия: 4,8 из 5;
- Level.Travel: 8,6 из 10;
- Травелата: 4,3 из 5;
- Onlinetours.ru: 8,6 из 10.
2. Lonicera World
Отель предлагает детские блюда, развлечения в детском клубе, собственный аквапарк со множеством горок и даже мини-зоопарк с павлинами, кроликами и другими питомцами.
Условия
Основная информация об отеле представлена в таблице.
|Курорт
|Аланья
|Система «все включено»
|Да
|Береговая линия
|Первая
|Собственный пляж
|Да
|Покрытие пляжа
|Песок
|Год постройки
|1990 г., реновация в 2019 г.
|Бассейн
|Да
|Фитнес-центр
|Да
|Бесплатный Wi-Fi
|Да
|Спа-центр
|За дополнительную плату
|Детский клуб
|Да
|Водные горки
|Да
|Анимация
|Для взрослых и детей
|Стоимость проживания с питанием на 1 человека на 7 дней
|От 72 871 руб.
Рейтинг на агрегаторах
Оценки пользователей отеля на популярных онлайн-платформах:
- Booking: 7,8 из 10;
- Островок: 8,5 из 10;
- Яндекс Путешествия: 5 из 5;
- Level.Travel: 9,2 из 10;
- Травелата: 4,6 из 5;
- Onlinetours.ru: 8,2 из 10.
3. Barut B Suites
Во всех номерах есть кухня с плитой, холодильником и приборами для приготовления пищи, что отлично подойдет для семей с маленькими детьми. В отеле можно выбрать тип питания — завтраки, полупансион или «все включено».
Условия
Основная информация об отеле представлена в таблице.
|Курорт
|Сиде
|Система «все включено»
|Да
|Береговая линия
|Вторая
|Собственный пляж
|Да
|Покрытие пляжа
|Песок
|Год постройки
|2007 г., реновация в 2013 г.
|Бассейн
|Да
|Фитнес-центр
|Да
|Бесплатный Wi-Fi
|Да
|Спа-центр
|За дополнительную плату
|Детский клуб
|Да
|Водные горки
|Да
|Анимация
|Для взрослых и детей
|Стоимость проживания с питанием на 1 человека на 7 дней
|От 124 113 руб.
Рейтинг на агрегаторах
Оценки пользователей отеля на популярных онлайн-платформах:
- Booking: 8,9 из 10;
- Островок: 9 из 10;
- Яндекс Путешествия: 5 из 5;
- Level.Travel: 9,8 из 10;
- Травелата: 4,8 из 5;
- Onlinetours.ru: 9,2 из 10.
4. Fame Residence Goynuk
Уютный отель в окружении гор, который находится недалеко от центра поселка Гейнюк с магазинами и супермаркетами, этнографического парка Йорюк и каньона Гейнюк. Отличный вариант для семейного отдыха с детьми.
Условия
Основная информация об отеле представлена в таблице.
|Курорт
|Кемер
|Система «все включено»
|Да
|Береговая линия
|Вторая
|Собственный пляж
|Да
|Покрытие пляжа
|Песчано-галечное
|Год постройки
|1998 г., реновация в 2014 г.
|Бассейн
|Да
|Фитнес-центр
|Да
|Бесплатный Wi-Fi
|В лобби, в номере — за отдельную плату
|Спа-центр
|За дополнительную плату
|Детский клуб
|Да
|Водные горки
|Да
|Анимация
|Для взрослых и детей
|Стоимость проживания с питанием на 1 человека на 7 дней
|От 100 717 руб.
Рейтинг на агрегаторах
Оценки пользователей отеля на популярных онлайн-платформах:
- Booking: 8,6 из 10;
- Островок: 9 из 10;
- Яндекс Путешествия: 5 из 5;
- Level.Travel: 9,5 из 10;
- Травелата: 4,9 из 5;
- Onlinetours.ru: 9,1 из 10.
5. Side Village Hotel
Популярный вариант для семейного отдыха. Отель состоит из 15 трех- и пятиэтажных корпусов без лифта. В 600 м расположен пляж, до которого предусмотрен бесплатный трансфер. Поклонники водных видов спорта могут взять в аренду снаряжение.
Условия
Основная информация об отеле представлена в таблице.
|Курорт
|Сиде
|Система «все включено»
|Да
|Береговая линия
|Третья
|Собственный пляж
|Да
|Покрытие пляжа
|Песок
|Год постройки
|1996 г., реновация в 2017 г.
|Бассейн
|Да
|Фитнес-центр
|Да
|Бесплатный Wi-Fi
|В лобби, в номере — за отдельную плату
|Спа-центр
|За дополнительную плату
|Детский клуб
|Нет
|Водные горки
|Да
|Анимация
|Для взрослых и детей
|Стоимость проживания с питанием на 1 человека на 7 дней
|От 57 782 руб.
Рейтинг на агрегаторах
Оценки пользователей отеля на популярных онлайн-платформах:
- Booking: 8,9 из 10;
- Островок: 9 из 10;
- Яндекс Путешествия: 4,7 из 5;
- Level.Travel: 9,0 из 10;
- Травелата: 4,3 из 5;
- Onlinetours.ru: 9,2 из 10.
Топ-5 бюджетных отелей «3 звезды» в Турции
Подборка отелей по доступной цене, в ней найдутся варианты для тех, кто хочет качественно отдохнуть, не переплачивая.
1. Sural Garden
Комфортные условия для семейного отдыха по доступной цене. Для маленьких гостей от четырех лет работает детский клуб и анимация. Для взрослых предусмотрены развлекательные шоу и дискотека. Отель не размещает одиноких мужчин.
Условия
Основная информация об отеле представлена в таблице.
|Курорт
|Сиде
|Система «все включено»
|Да
|Береговая линия
|Вторая
|Собственный пляж
|Да
|Покрытие пляжа
|Песок
|Год постройки
|1992 г., реновация в 2020 г.
|Бассейн
|Да
|Фитнес-центр
|Да
|Бесплатный Wi-Fi
|Да
|Спа-центр
|За дополнительную плату
|Детский клуб
|Да
|Водные горки
|Да
|Анимация
|Для взрослых и детей
|Стоимость проживания с питанием на 1 человека на 7 дней
|От 63 040 руб.
Рейтинг на агрегаторах
Оценки пользователей отеля на популярных онлайн-платформах:
- Островок: 9 из 10;
- Яндекс Путешествия: 4,6 из 5;
- Level.Travel: 9,2 из 10;
- Травелата: 4,8 из 5;
- Onlinetours.ru: 9,5 из 10.
2. Berke Ranch & Nature
Тихое место в окружении сосновых лесов. Отель ориентирован на поклонников лошадей и предлагает обучение верховой езде и туры для опытных всадников. Шумных развлечений и анимации здесь не найти, все активности направлены на единение с живой природой и животными. Пляж находится в 3 км от отеля, добраться туда можно на бесплатном шаттле.
Условия
Основная информация об отеле представлена в таблице.
|Курорт
|Кемер
|Система «все включено»
|Нет, только завтрак или полупансион
|Береговая линия
|Третья
|Собственный пляж
|Собственная зона на городском пляже
|Покрытие пляжа
|Песчано-галечное
|Год постройки
|1995 г., реновация в 2020 г.
|Бассейн
|Да
|Фитнес-центр
|Да
|Бесплатный Wi-Fi
|В лобби, в номере — за отдельную плату
|Спа-центр
|За дополнительную плату
|Детский клуб
|Да
|Водные горки
|Нет
|Анимация
|Нет
|Стоимость проживания с питанием на 1 человека на 7 дней
|От 50 663 руб. (полупансион)
Рейтинг на агрегаторах
Оценки пользователей отеля на популярных онлайн-платформах:
- Booking: 8,5 из 10;
- Островок: 9 из 10;
- Яндекс Путешествия: 4,5 из 5;
- Level.Travel: 9,0 из 10;
- Травелата: 4,2 из 5;
- Onlinetours.ru: 9,1 из 10.
3. Marmaris Park Hotel
Семейный отель, спрятанный в гуще сосновых лесов. Находится между Ичмелером и Мармарисом, до которых можно добраться пешком или взять напрокат велосипед и проехать по живописной велотропе.
Условия
Основная информация об отеле представлена в таблице.
|Курорт
|Мармарис
|Система «все включено»
|Да
|Береговая линия
|Первая
|Собственный пляж
|Да
|Покрытие пляжа
|Специальная платформа
|Год постройки
|1988 г., реновация в 2011 г.
|Бассейн
|Да
|Фитнес-центр
|Да
|Бесплатный Wi-Fi
|Да
|Спа-центр
|За дополнительную плату
|Детский клуб
|Да
|Водные горки
|Одна детская
|Анимация
|Для детей и взрослых
|Стоимость проживания с питанием на 1 человека на 7 дней
|От 51 176 руб.
Рейтинг на агрегаторах
Оценки пользователей отеля на популярных онлайн-платформах:
- Booking: 8,6 из 10;
- Островок: 8 из 10;
- Яндекс Путешествия: 4,9 из 5;
- Level.Travel: 9,0 из 10;
- Травелата: 4,7 из 5;
- Onlinetours.ru: 8,9 из 10.
4. Green Peace Hotel
Небольшой отель для бюджетного отдыха. Из развлечений здесь есть спортивные активности, напольные шахматы, детский клуб. К пляжу ведет подземный тоннель, для комфортного входа в море рекомендуют иметь специальную обувь.
Условия
Основная информация об отеле представлена в таблице.
|Курорт
|Аланья
|Система «все включено»
|Да
|Береговая линия
|Первая
|Собственный пляж
|Да
|Покрытие пляжа
|Песчано-галечное
|Год постройки
|1992 г., реновация в 2016 г.
|Бассейн
|Да
|Фитнес-центр
|Нет
|Бесплатный Wi-Fi
|Да
|Спа-центр
|За дополнительную плату
|Детский клуб
|Да
|Водные горки
|Нет
|Анимация
|Для детей и взрослых
|Стоимость проживания с питанием на 1 человека на 7 дней
|От 26 167 руб.
Рейтинг на агрегаторах
Оценки пользователей отеля на популярных онлайн-платформах:
- Booking: 8,5 из 10;
- Островок: 8 из 10;
- Яндекс Путешествия: 4,4 из 5;
- Level.Travel: 8,3 из 10;
- Травелата: 4,5 из 5;
- Onlinetours.ru: 8,8 из 10.
5. Best Alanya Hotel
Небольшой отель для спокойного отдыха. Подойдет туристам, предпочитающим экскурсии и пляжи.
Условия
Основная информация об отеле представлена в таблице.
|Курорт
|Аланья
|Система «все включено»
|Да
|Береговая линия
|Вторая
|Собственный пляж
|Общественный
|Покрытие пляжа
|Песчано-галечное
|Год постройки
|1989 г., реновация в 2012 г.
|Бассейн
|Да
|Фитнес-центр
|Нет
|Бесплатный Wi-Fi
|В лобби, в номере — за отдельную плату
|Спа-центр
|За дополнительную плату
|Детский клуб
|Нет
|Водные горки
|Одна
|Анимация
|Для детей
|Стоимость проживания с питанием на 1 человека на 7 дней
|От 22 718 руб.
Рейтинг на агрегаторах
Оценки пользователей отеля на популярных онлайн-платформах:
- Booking: 8,0 из 10;
- Островок: 7 из 10;
- Яндекс Путешествия: 4,2 из 5;
- Level.Travel: 9,2 из 10;
- Травелата: 4,6 из 5;
- Onlinetours.ru: 8,6 из 10.
Как выбрать отель для отдыха в Турции
Количество отелей в Турции растет с каждым годом. Владельцы бизнеса стремятся создать максимально комфортные условия, чтобы удовлетворить все желания и потребности туристов, стимулировать их делиться своими впечатлениями в социальных сетях, тем самым привлекая новых гостей, и возвращаться снова. Рассказываем, что следует учесть при выборе места отдыха.
1. «Все включено»
Один из самых популярных и предпочтительных форматов отдыха в Турции — система «все включено». Этот вариант идеально подходит для тех, кто не хочет платить за каждую услугу отдельно и планирует провести большую часть времени в пределах отеля.
Опция включает в себя проживание, трехразовое питание по системе «шведский стол», перекусы между основными приемами пищи, безалкогольные и алкогольные напитки, анимацию, спортивные активности, посещение бассейнов и пляжа.
Некоторые отели предлагают более продвинутый вариант — «ультра все включено», где к стандартным услугам могут добавить обширный выбор алкоголя, в том числе иностранного, а не только местного производства, доступ к дополнительным ресторанам и барам, бесплатные экскурсии, спа и качественный сервис. Стандартного набора услуг, который должен входить в опцию «ультра все включено», нет, каждый отель предлагает бонусы по своему усмотрению. Поэтому перед выбором места отдыха рекомендуем внимательно изучить условия бронирования.
2. Анимация для детей и взрослых
Развлечения для детей и взрослых — неотъемлемая часть отдыха в Турции. В отелях, как правило, есть детские клубы, услуги няни, проводятся дискотеки, игры, спортивные занятия и мастер-классы. Взрослые могут посетить дискотеки, послушать живую музыку, посмотреть шоу-программы, выступления известных диджеев и певцов, поучаствовать в спортивных играх и тематических вечеринках. Интересная анимация разнообразит отдых, поэтому не стоит пренебрегать этим аспектом при выборе отеля.
3. Близость к морю: первая, вторая, третья линии
Решите, насколько вам важен пляж и купание в море. Если вам по душе нежиться в бассейне, то необязательно переплачивать за отель на первой и второй линии. Можно выбрать место в отдалении от воды и при необходимости доехать до пляжа. Тем, кто ценит отдых на море, предпочтительно выбрать один из отелей на первой линии, часто они имеют собственные пляжи в пешей доступности или организовывают трансфер.
4. Инфраструктура и услуги отеля
Если вы планируете большую часть времени провести на территории отеля, стоит выбирать место с хорошей территорией и развитой инфраструктурой. Практически везде есть бассейн, спа-центр, спортзал, ресторан и бар. Путешествуя с детьми, обратите внимание на наличие детских бассейнов, аквапарков и аттракционов. Разумеется, это не полный список услуг, и их количество может варьироваться в зависимости от уровня отеля. Поэтому важно внимательно ознакомиться с инфраструктурой, чтобы она соответствовала вашим предпочтениям и сделала отдых максимально комфортным и приятным.
5. Местоположение отеля
Если вы не любите постоянно находиться на территории отеля, важно ознакомиться с его расположением, чтобы поездки на экскурсии, прогулки по городу или посещение развлекательных мест были удобными. Также стоит учитывать расстояние до аэропорта, чтобы трансфер не занимал слишком много времени и не вызвал лишних неудобств, особенно при путешествии с маленькими детьми.
6. Отзывы и рейтинги
Перед бронированием обязательно изучите отзывы других гостей и рейтинги отеля. Это поможет вам составить полную картину о нем и избежать неприятностей, будь то плохое обслуживание, старые номера или дополнительные платные услуги, о которых не было заявлено заранее.
7. Бюджет
Определите сумму, которую вы готовы потратить на отдых, — это поможет сузить выбор среди многочисленных отелей. Также обращайте внимание на возможные расходы на некоторые услуги, плата за которые может взиматься дополнительно.
Как забронировать отель в Турции в 2024 году
При планировании отдыха перед путешественниками стоит непростая задача — найти место проживания среди большого числа вариантов. Где же искать отели?
Если нет желания тратить время на долгие поиски или вам сложно определиться, воспользуйтесь услугами турагентов. Многие из них участвуют в мероприятиях туроператоров, ездят на экскурсии в отели, имеют гигабайты фото- и видеоматериалов и регулярно получают обратную связь от клиентов и коллег. С таким количеством информации они с легкостью подберут варианты даже для самых требовательных туристов.
При организации отдыха самостоятельно можно воспользоваться онлайн-сервисами, такими как Level.Travel, «Яндекс Путешествия», Onlinetours.ru или «Травелата». Эти платформы собирают информацию о ценах и предложениях различных туроператоров, что позволяет выбрать оптимальный вариант.
Поиск также возможен на сайтах «Островок.ру» и «Суточно.ру», которые принимают оплату российскими картами. Если вам привычнее пользоваться booking.com, удостоверьтесь, что отель не требует предоплаты и принимает наличные по факту прибытия.
Те, кто уже определился с местом отдыха, могут забронировать проживание напрямую на сайте выбранного отеля, если предусмотрена такая возможность.
Вопросы и ответы
Выбор места проведения долгожданного отпуска часто сопровождается вопросами. Отвечаем на самые популярные из них.
Чем различаются отели 4 и 5 звезд Турции?
Официально принятых единых мировых стандартов для присвоения отелям звезд не существует. Как правило, страны выдвигают свои рекомендации. Четырех- и пятизвездочные отели в Турции различаются количеством номеров и их удобствами, сертификацией персонала, спектром обязательных услуг и инфраструктурой (1). Однако быстро развивающийся рынок диктует свои условия, и многие новые четырехзвездочные отели стремятся к пятизвездочным с незначительными отличиями. Это может быть меньшая территория, более низкое число ресторанов, баров, бассейнов, не такой широкий спектр услуг и номера меньшей площади.
Чем кормят в турецких отелях?
Выбор питания на курортах очень разнообразный и сочетает в себе как традиционные турецкие блюда, так и международную кухню. Завтрак обычно состоит из местных сыров, колбасы, йогуртов, намазки, яиц и выпечки. Большой выбор закусок, мяса, рыбы, морепродуктов, в том числе на гриле, супов, оливок, овощей и фруктов представлен на обед и ужин. Снеки, пицца, фастфуд и легкие закуски доступны для перекуса между основными приемами пищи.
В некоторых отелях предлагают роллы, диетические блюда и детское меню. Выбор десертов поражает разнообразием: фруктовые нарезки, торты, пирожные, булочки, мороженое и, конечно, знаменитые турецкие сладости. Если вы сладкоежка, рекомендуем попробовать турецкую пахлаву. Ничто из того, что продается в российских магазинах, не может сравниться с ее вкусом.
Какой курорт Турции самый бюджетный для отдыха?
Самый бюджетный вариант отдыха можно найти в Аланье. Далее следуют Кемер и Сиде. Однако важно помнить, что стоимость зависит от множества показателей — от сезона до спектра услуг на территории отеля.
Список источников
1. Постановление президента Турецкой Республики от 31.05.2019 № 1134 «Положение о квалификациях туристических объектов».