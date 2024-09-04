Лучшие направления: куда отправиться в необычное путешествие осенью

Осень в Японии — сказочное время для путешествий: спадает жара, деревья окрашиваются в яркие краски, да и туристов становится гораздо меньше. Средняя температура достигает ~ 22 градусов, поэтому посетить местные храмы и парки будет в разы приятнее. Помимо прочего, осенью по всей стране проходят бесчисленные праздники, которые особенно придутся по душе любителям самобытных карнавалов. Кстати, согласно статистике туристической платформы Hopper, осенью цены на авиабилеты в Японию снижаются примерно на 20%. Да и виза для россиян, помимо прочих преимуществ, оформляется бесплатно за 4 рабочих дня.