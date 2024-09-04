Лучшие направления: куда отправиться в необычное путешествие осенью

Вот и лето закончилось, но впадать из-за этого в отчаяние не стоит, ведь осень — отличное время для путешествий. Когда заканчивается туристический сезон, обычно снижаются цены на авиабилеты и стоимость проживания в отеле, а средние температуры воздуха становятся более приятными для активного отдыха.
Стоимость авиабилетов в сентябре и октябре снижается значительно, вы можете отправиться в большой, длительный и дорогостоящий отпуск примерно на 30% дешевле, независимо от того, куда вы направляетесь.
ВФокусе Mail решил разобраться, в какие страны стоит отправиться «избалованному» путешественнику за незабываемыми впечатлениями в бархатный сезон.
Токио, Япония
Осень в Японии — сказочное время для путешествий: спадает жара, деревья окрашиваются в яркие краски, да и туристов становится гораздо меньше. Средняя температура достигает ~ 22 градусов, поэтому посетить местные храмы и парки будет в разы приятнее. Помимо прочего, осенью по всей стране проходят бесчисленные праздники, которые особенно придутся по душе любителям самобытных карнавалов. Кстати, согласно статистике туристической платформы Hopper, осенью цены на авиабилеты в Японию снижаются примерно на 20%. Да и виза для россиян, помимо прочих преимуществ, оформляется бесплатно за 4 рабочих дня.
Албания
Ищите альтернативу Европе, бастующей против туризма? Рекомендуем рассмотреть в качестве направления для осеннего путешествия Албанию — небольшое государство на Балканском полуострове, омываемое Адриатическим и Ионическим морями. Туристы смогут здесь вдоволь насладиться пляжным отдыхом, подняться в Албанские Альпы, совершить набег на модные бутики и посетить средневековые крепости — всего за неделю отпуска. Средняя температура осенью составляет ~ 25 градусов, поэтому активный туризм пройдет вполне комфортно.
Санта-Фе, Нью-Мексико
Санта-Фе — один из самых исторических, художественных и очаровательных городов Южной Америки. Столица старейшего штата, известная как «Другой город», крайне самобытна и артистична. Туристы со всего мира ежегодно приезжают сюда, чтобы насладиться оживленной культурной жизнью, увидеть древние археологические памятники и посетить главные природные достопримечательности. Кстати, осенью здесь не бывает толп туристов, а температура понижается до ~ 22 градусов.
Если долгожданный отпуск на работе согласуют только зимой, прочитайте в отдельном материале, куда можно бюджетно отправиться в путешествие по России в период с декабря по февраль.